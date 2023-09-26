廖青做好在那裡枯坐半小時以上的準備，如果有電視機做掩護，或許會好一些。她帶了一個健身 錘──通過敲打身體經絡來達到保健目的，或許小姨會喜歡。母親說小姨自從腿腳不便後，開始自學針灸，也不知道弄得對不對。廖青在門外等了足足三分鐘，就在她以為房裡可能無人時，卻有一個聲音從裡面傳來，伴隨著椅凳的碰撞聲，門從裡面被打開了。

小姨的臉出現在微暗的燈光下，她穿著碎花、開襟翻領的睡衣，臉部有些浮腫，看不真切，看到廖青的剎那略點了點頭，好像事先就知道她會來。她換了拖鞋，跟在小姨身後進了房間，內心莫名生出幾分惶然和怯意。

屋裡陳設幾乎沒怎麼變，還是那幾樣家具，唯一不同的是它們變得陳舊和妥貼了，與周圍一切完全融為一體。主臥門裡透出的燈光打在過道牆上，與來自角落裡影影綽綽的燈光聚攏疊印在一起，卻沒有明確而強烈的光源來徹底照亮這一切。

廖青快速瞥了一眼，客廳角落裡似乎堆滿東西，就那樣席地放著，也沒有隔板和貨架，很像直播倉庫。小姨並未將她往客廳裡領，好像這屋裡還有另一個地方更適合招待她。廖青以為是閣樓，一架豎起的木質樓梯通往那裡。但小姨領她去了主臥，移門外有個小露台，放著一只圓形藤編茶几和兩把椅子。

廖青聞到了酒味，一個看不出什麼牌子的酒瓶豎在几案上，邊上還有一只小小的玻璃杯。小姨指了指角落裡那把圈椅，輕聲說道：你也坐吧。

落坐後，那酒味似乎更濃了，幾乎撲面而來，「你怎麼喝上酒了？」廖青皺了皺眉頭。（四）