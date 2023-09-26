金色的亮片裙把她胸部的曲線勾勒得玲瓏有致、凹凸畢現。裙子底下的腿又消失在黑影裡，接下來是一雙金色的高跟鞋。她穿著大膽暴露，髮型別出心裁，像個隨隨便便的人。可她不是，她是個極認真的人，只對維爾表示熱情。今晚的鮑逖，就是她心中的維爾。

珍妮坐在第一排桌子，看見鮑逖一邊吹著小號，一邊走過來。她想像著維爾吹號的樣子，滿眼迷戀地望著他。鮑逖立刻被美麗的女人吸引，他邊吹小號，邊傾斜著肩膀看著珍妮，長尾音時一口氣拖很長。金屬般的號音在低音貝斯的溫柔烘托下，更顯得圓潤嘹亮。他在不經意間悄悄換了一口氣，小手指拉了一下漏水孔，眼球向上翻了一下，好像被珍妮的美麗震懾了。

這一切沒人看到，鮑逖也並沒看珍妮的眼睛。鮑逖俯身吹著號，他的面孔隱在陰影裡，他金色的頭髮俏皮地翹著，在頂燈照耀下，鑲著一層金邊。他身材不高，身著做工精良的義大利 小禮服，窄翹肩、細收腰，勾勒出他稍稍弓起的後腰曲線。

他邊吹號，邊隨意走來走去，顯得鬆弛自如。他不像維爾那麼年輕，也不那麼箭拔弩張。他半閉著眼睛，金色的睫毛像蜜蜂薄如蟬翼的翅膀，微微顫動。珍妮坐著，聽著鮑逖吹出一段憂鬱嗚咽的號聲，像聽著從沙漠頂上吹來的悲涼風聲，漸漸地號聲遠了。月光閃著銀鱗。她彷彿做夢似的，又來到第三大道，迎面走來了維爾。那熟悉的小號聲中，有他的聲音和身影。

過了一會兒，珍妮拉著林奔到酒吧檯，跟酒保要了兩杯「藍莓夜」，手肘反杵在檯子上，背對櫃檯，繼續望著鮑逖。（七）