文章內容充滿了各種猜測和臆想、陰謀和愛情、政治與金錢，大時代背景裡的小時代縮影，每個小編都像看TVB劇集長大的。鍾馨馨直到下午才看到新聞，還是國內認識的人推給她的，附了一句話：「好像是咱們那裡的人。」

她從小就不愛看書，看到字頭疼。文章配了幾張圖，像是網路圖片，遠景的公寓大樓有些眼熟。這邊的公寓樓和國內一樣，都長得差不多。她放下手機，給兒子燒飯。從前，這些家務事她幾乎沒摸過，比不得從前了。

李霞給她打微信 語音電話，她有點不想接。雖然她睡的是她的前夫，在他倆離婚之後，誰都不知道，可她心裡彆扭。李霞掛了又打，還挺執著的，她只好接了。

那邊問她：「你最後一次見到杜峻峰，是什麼時候？」

她的心臟怦怦直跳，常在河邊走，從未濕過鞋，運氣怎麼那麼衰？那邊很急，沒耐心等她回憶到底是哪天，嗓子有點嘶啞，朝她吼叫：「他為什麼跳樓，你知道點什麼嗎？」

鍾馨馨過了好久才反應過來，她不相信：「杜峻峰跳樓了？什麼時候？在哪裡跳的？為什麼啊？他好好的跳什麼樓？」

「我怎麼知道？我要知道，幹麼問你！這給我惹一屁股事兒，你知道嗎？你們家老陳也算一個，就他媽的淨惹事。」李霞總是看起來很溫和，也很有教養的樣子。鍾馨馨對著掛了語音電話的屏幕罵：「你他媽的裝什麼淑女，朝我喊什麼。」

她兒子元寶啃著排骨問：「誰跳樓了？媽媽，誰啊？」

鍾馨馨在餐桌邊怔愣了好久，她的胸腔裡湧滿了疑問：「為什麼？為什麼？不是好好的嗎？你怎麼這樣？」（全文完）