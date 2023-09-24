他只不過是心煩到極點，半開玩笑的，也是想讓這個女人再也別來煩他，才把手伸過去的，沒想到她扭捏一下都沒有。

她倒是很認真地解釋了：「我打牌的祕訣是，沒有看到最後一張底牌，不要輕易扔牌。大部分時候，我就靠這個祕訣贏錢的。等我的衰運過去，我還會去贏錢的。」

他又沒聽懂，明明他問的是「你為什麼答應我」。她是天生的賭徒，好在願賭服輸。他也是。玩個「石頭剪刀布」，誰輸了洗碗。他輸得多贏得少，只好認命。他強迫自己從女人的身體裡，從洗碗和做飯裡找到樂趣。

他實在無聊時，想過一個問題，〈傾城之戀〉裡范柳原和白流蘇算是真正的愛情呢，他們倆算什麼啊？用姦情來形容，最恰當不過。但他有些高興，有時候還生起一些幸福感來。他沒看錯，鍾馨馨好吃懶做又嗜賭，還不愛做家務，把他家裡搞得亂七八糟，穿上褲子就走人。

幸虧她看不上他，有一次他開玩笑說結婚吧，她支支吾吾，說什麼對婚姻恐懼之類的話，沒想到她也有智商不夠用的時候。她的身體飽滿如水蜜桃，他雖然雄風不再，但有時候會升騰起從前沒有過的感覺。有點像喝酒，好不好喝不重要，喝多了能睡覺。

他還是每天靠吃藥入睡，他不喜歡鍾馨馨留宿，她就算睡在另一個房間裡，他的藥都會失效。不是因為有慾望，就是單純的煩躁。好在鍾馨馨的新鮮勁兒過去後，一周來一次，這樣很好。

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溫哥華本地的華人 公眾號多如牛毛，文章互相拼抄，誰都不找誰說理。某富商半夜時分，從二十幾層的公寓樓一躍而下的新聞，剛剛凌晨就在各個微信 群裡，以各種驚悚的標題反覆推送。（一七）