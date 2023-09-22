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俊傑的詛咒（全文完）

李東文

俊傑感覺自己變成了一個裝滿火藥的木桶，一丁點火星就能爆炸。他再次做好了狠狠幹一架的準備，但張國明看上去還是沒有動手的跡象。

「你幹麼打我？還打兩次！我又不想撞到人。」

淚水在他的眼眶打轉，但沒有落下來。

班主任出來調解：「張先生，你能說句正常一點的話嗎？哪怕只是一句──從出事到現在，你一句道歉的話也沒說過。你難道一點愧疚的感覺都沒有嗎？」

「我又不是故意的……」張國明還是覺得委屈。

俊傑把他拉到一邊，壓低著嗓子，確保妮妮和班主任聽不見：「下次你要是再犯二百五，請你直接把車開河裡去，把自己淹死，不要再留在這世上害人了。」

幾天後，張國明拿到保險公司的錢，從網上給俊傑轉了醫藥費和配眼鏡的費用。他告訴俊傑，眼鏡的錢保險公司沒法報銷，是他的保險業務員個人出的。他這是在向俊傑邀功。俊傑實在忍不住，再次請他把車開河裡，把自己淹死。然後把他拉黑了。

半個月後，張國明的妻子來到珍珍士多店，說她準備提告俊傑，讓俊傑賠償一百萬，因為俊傑把她的丈夫張國明詛咒死了──張國明的手機上，存有俊傑詛咒的證據。

張國明把車開河裡，把自己淹死了，如俊傑詛咒的那樣。

俊傑大吃一驚，差點沒笑出來。

張國明老婆又說，她一個朋友在出租屋自殺死了，他的家人把房東告了，獲賠三十萬。

俊傑冷哼一聲說：「我又要詛咒你了，來、來、來，你先給我拍個視頻，讓你家裡死剩下的人拿著這個也來告我：我詛咒你喝水被嗆死──聽好了，我詛咒你喝水嗆死！」（全文完）

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