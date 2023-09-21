就像他的名字，文藏，他是樹藏、胎藏、籽藏。

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「究竟如何才能彌合文明人和狩獵社會之間的鴻溝？」早田夜晚在孤獨的林地宿舍這樣寫道。他在島嶼森林與平原想起連綿不絕的傷害。在某種程度上，狩獵文明是他書寫歷史時遇到的思考問題。

為何部落能夠彰顯優於周圍其他民族，卻為此而剪斷了自己和狩獵祖先的關係？

他寫信給西方部落學人類學家洛佩茲，他收到人類學家的回信：「原因很簡單，這些看起來荒蠻、粗暴的部落，和食肉動物太接近了──他們自己也認為沒有完全和動物分離。有人把部落生活方式的衰落，看作是不可避免的。世界各地的部落文化都在開發的物質世界的商業規律中消失、被同化、被抹去邊界。他們的物質和非物質文化從隱而不彰，到湮滅空盡，這是被漠視和貪婪的後果。貪婪並非只有入侵者，可能也包括周邊相關的人，這並非是自然因素所導致，是利益所致。部落文化的消失，使他們的尊嚴消失殆盡。做為一個人類學家很汗顏，聲稱自己通曉生命的價值或具有崇高的同情心，這也都是一種狂妄。」

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人與人的接觸總免不了磨合，他和山林部落人交往的初期，雙方都比較友好。乘著南風繼續探險山林，多年以來，這些部族的造訪者裡不乏慈善與思維敏銳的人，包括他的一群學生助手們，以及有一小批自認獨特的人類誌學家。

人的肖像與山林肌理自此被保存在黑白影像裡，每一張照片都成了有故事的遺照。面對亞熱帶，一點也不憂鬱者何其多。偏見讓他覺得罪惡。

警世鐘敲醒山神樹靈。

有的樹木自動提早衰敗，轉成廢材，不被挑選可長居山林。（五）