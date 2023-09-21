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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

俊傑的詛咒（一一）

李東文

醫生定定地盯著俊傑好一會，又說，交了錢後可以選擇不打針、不拍CT。俊傑無話可說，只是長時間地盯著醫生。醫生終於撐不住，重新開了一張單子。

正在這時，張國明來了，交給俊傑一副鏡片破碎了的眼鏡。他了解到妮妮並無大礙後，鬆了一口氣，把俊傑拉到一邊，小聲問妮妮有沒有買意外險。俊傑不明白他想說什麼，也不想跟他說話，就轉身去安撫妮妮，不理他。

有位剛剛做了媽媽不久的護士忙裡偷閒，請妮妮吃蘋果，帶了她去洗手。俊傑轉身，正好聽到張國明對班主任說，他今年已經追過人家的尾兩次了，再報保險的話，保險公司可能會有看法。如果妮妮有買校園意外險的話，他就不用報汽車險了……他話還沒說完，臉上神奇地吃了俊傑一巴掌。

張國明捂著臉，吃驚地望著野蠻人一樣的俊傑，滿臉的委屈，敢怒不敢言的樣子看上去還有幾分可憐。

護士過來提醒張國明，去交費領藥後，妮妮可以出院了。張國明一臉為難地說，月底了，他身上沒有錢，問俊傑能不能先墊上，等他的汽車保險出來後，再還給俊傑。俊傑打完人後，本來有些後悔，而且還在考慮著，他要是跟自己動起手來，該怎麼辦。沒想到他這麼熊，很是無語，與班主任相視苦笑。

張國明又說：希望你能理解我們年輕人，真沒什麼錢的。等保險公司的錢批下來後，我馬上還給你。

俊傑說：「你這樣的人渣，真該被亂刀砍死──保險、保險，保你老母的險！」

張國明還是沒有動怒，或者是不敢動怒。他又說，眼鏡不在保險的範圍內，這個可能沒得賠。俊傑氣得不行，再次在他臉上留下了五個手指印。（一一）

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