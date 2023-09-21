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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

藍莓夜（二）

南希
阿尼默／圖
阿尼默／圖

似有若無的音樂飄過來，爵士樂隊正在演奏。珍妮好像沒有感到它的存在，她的眼裡只有維爾一個人。維爾今天穿了一件蘋果綠的羊毛衫，套件杏黃色的翻領襯衣。他是那樣的俊美，珍妮情不自禁地盯著他。不知為什麼，維爾看上去總有點心不在焉，臉上有一種端凝的表情。

珍妮有點心慌，幾分鐘就到洗手間補一補妝，站在鏡子前檢視自己。她那天穿了一件冰紫色抹胸連衣裙，胸部是打褶的設計，胸口低到了不可思議的程度，露出傲人胸脯。珍妮摸出一只香水瓶，朝天上噴了一下，天女散花似的，然後跨一步迎上去，像迎接雨露滋潤一般，然後又被嗆得噴嚏連連。

維爾臉上始終帶著矜持的微笑，端著兩杯酒從前邊的酒吧走回來。珍妮身邊有個醉鬼很纏人，珍妮也不理他，只是用眼睛熱烈地去迎維爾。突然醉鬼的一句話飄進了珍妮的耳朵，她全身僵住了──「沒想到維倫蒂諾對女人也感興趣。」

維爾放下杯子，對她耳語道：我去去就來。珍妮看見維爾走進了洗手間，便放下酒杯跟了過去，站在洗手間門口，背對著大廳。當維爾走出來，她將手放在裙邊，勾起了裙角，這樣維爾就會看到她的性感丁字褲。維爾露出了欣賞的眼神。

離開「藍莓夜」已是半夜了，可天色並不是完全漆黑。由於街上許多燈都大亮著，頭上的天是紫黝黝的，城市上空總浮著一層煙霧。珍妮抱起肩膀。

「冷麼？」

「有一點兒。」

維爾忙脫下毛衣，披在珍妮光溜溜的肩上。珍妮很適意地縮在裡面，睫毛抖抖地看了維爾一眼，又看了一眼。維爾順手把她攬在懷裡，快步走進黑夜。珍妮微醺地伏在他的肩上，慢慢地仰起她如花般盛開的臉。

2

珍妮對他們的第一次印象非常深刻，她對好朋友林的描述，也因此蒙上了一層浪漫的色彩。林是她在公司唯一的中國同事。珍妮來美國的時間並不長，可是她很快就適應了國外的生活：喜歡喝冰水，連咖啡也加半杯冰，喜歡聽冰在杯子裡「砰砰」的聲音；喜歡喝酒、喜歡聽爵士樂。

自小母親早亡，父親再娶後，她便開始住校，不再回家直至出國。她十二歲的時候，暗戀班上的紅臉膛英俊男生，最喜歡的男人是海明威。

珍妮說：「我默默地注視著他，發現他與我想像中的那個人是那麼不同。在他身上，你可以找到一種脆弱和柔軟的感覺。他的眼神非常清澈，他身上有一種憂鬱的情調，這是我從未想到過的。」

林是離過婚的女人，目前正享受獨身生活。她知道珍妮的情史並非白紙一張，在維爾之前，也有過幾個不重要的男人。愛情，開頭總是很好，因為像她這樣有著琥珀色皮膚、留著長髮的東方女孩，總是討人喜歡的。但她每次的愛情似乎總營養不良，無以為繼。

林說：看得出來，你又陷得很深，可憐的人！聰明的男人是不可以交的，尤其是有才華的男人。他們志在藝術，愛情上總是蓄勢待發，可是志不在家庭。

珍妮還沉浸在回憶裡，「他是那麼優雅善良，這是我愛他的原因。有時候他會變得很可愛，我愛他的正是他的甜蜜，甚至有點小孩子般的天真的那一面。」

她覺得，在戀愛的時候人很傻，就像漫無目的散步，時間凝固住了，下一步不知道如何走，就越發露骨地要求證，說些傻話，她也控制不了自己說那些傻話。

「你愛我什麼？」珍妮認為做愛，便是被愛了。

「我喜歡你。」他回答得很圓滑。

「你愛我什麼呢？」珍妮又問。

「你的棕色臉蛋。」他順手刮了一下她的鼻子。

珍妮還是不滿意，她沒得到她要的回答，眼睜睜地望著他。

「親愛的，我不知道我是不是愛你。我只知道我喜歡你。你非常美麗，你的能量可以照亮整個房間。」珍妮的眼睛睜大了。這是很嚴肅的表白了，她幾乎沒聽到過這種表白。「可是，我不知道我要的是什麼，我不知道我什麼時候才能停下來。」這些話令珍妮不安和頭暈，她搞不清自己到底是喜歡他那不安的藝術氣質，還是他那雙漂亮的藍眼睛。珍妮也沒有長長久久的計畫，只要每天能聽到維爾的聲音，看到他，她不安的心就能夠得到暫時的休息。

她正陷入甜蜜的幻想，因為她發現維爾很像一個「家庭型新好男人」。他每次吃飯都很講究氣氛，講究桌布和餐巾的搭配，也知道自己攝入多少卡路里，然後再去健身房消耗掉。

林對珍妮說，其實他的細緻，大多是為了他自己，也因為一切要順應他習慣的方式。他或許誰都不愛，就愛他自己。他喜歡他能把握的東西，乾淨的東西，而乾淨的東西並不包括家庭，也不包括孩子。因此，他還不能算是一個「家庭型新好男人」。林還說，男人分兩種，一種是壞，另外一種是你要貼身服侍他，世上沒有「好男人」這回事。

珍妮悄悄在維爾不注意的時候，把他的種子釀成了果實。這時亞當出現了。（二）

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