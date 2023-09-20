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島嶼森林之歌（四）

鍾文音

4

淨空了樹木，禿頭的山不再是山林。砍伐濫伐，殖民者來了又走了。倖存的樹木繼續活成了神，神木。

森林學上的時間感不是永恆的，人看見了自己的局限。

他以植物學的時間對土地的思考，他思考著時代及其物種的關係，他想著自己這一生在島嶼會留下什麼足跡。

來到聖山森林的入口，他經常去拜訪部落、探看森林的樹木與植物老友。關於植物、考察和部落知識，他總是如海綿地吸納著。離開時，他會跪下來聞著泥土的氣味，讓山風灌入他的胸膛，讓落葉聲跌入耳廓。

他曾在猛烈的颱風中，徒步前往森林。島嶼的颱風對樹木的傷害巨大，但高山保護了平地，設下了屏障。一過中央山脈，就減弱了風。抵達高山，幾乎不會察覺颱風，反而全身都浸潤在獨有的、古老的杉木林，包覆在如寶石閃閃發亮般的杉林帶，其餘都被塗抹了存在。發現的這個過程本身就是一場頗具挑戰性的儀式，是進入神祕地帶的旅程，神靈處處，因此他覺得自己彷彿需要經過學習祈福儀式與身心的雙重考驗，才能進入這片尚未被文明進入的林地。

一切植物都尚未命名的年代。

他的手中就像握著一條河流，他的胸膛就像一座山野。四季的空氣隨之進入他的心房，就像攜帶一籃剛剛摘下的珠寶星辰。

島嶼森林住進他這個異鄉人的身體，鋪展著他那如靈光的綠浪。

採集結束，他徒步下山，回到木材街。

秋日已然染色樹影，寂靜之中，他聽見樂音之樹，梢上掛滿各種美妙的語言閃閃發光，成熟、蒂落。他的前額本是森林穴，居住著一束閃閃發亮的女神。（四）

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