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俊傑的詛咒（一○）

李東文

俊傑傻了，壓著脾氣小聲說：「如果你來這裡是為了指責我們做家長的，不是來處理問題，你可以走了。」

這話讓員警同志意外，皺了一下眉頭，轉而去罵身材削瘦而且目光猥瑣的肇事司機張國明。可能是因為天氣太熱的緣故，每個人的心裡都憋著一把邪火，總想藉機修理一下誰，哪怕這個人是員警。

俊傑總算把自己的呼吸調整好，情緒也控制在不驚嚇女兒的範圍內，蹲下來，用從電視劇中看來的醫療知識，檢查女兒的傷勢。應該只是受了一點皮外傷，心中好受了些。正在此時，秀珍和妮妮的班主任也聞訊趕到。

當下商量好，俊傑和妮妮的班主任先開車帶妮妮去醫院看急診，秀珍留在現場跟張國明和員警取證，然後去幼稚園接康康放學。

醫生的初步檢查跟俊傑一樣，只是表皮有輕微擦傷，並無大礙。腳部的X光片顯示，骨頭和踝關節並未受傷。醫生開了單子，上面有各種消炎藥、頭部CT、破傷風針等。俊傑有些不理解，向醫生請教為何要做CT和打破傷風針──而且，妮妮一個月前玩刀子傷到手，已經打過破傷風針──醫院的電腦系統中有記錄。

醫生說擦傷腳和頭的地上，可能有鐵鏽。地上能有鐵鏽？俊傑感覺不理解，再追問，醫生說得含糊其詞，大概的意思是說，反正不用自己花錢，多做點檢查沒關係。

俊傑打電話跟秀珍商量過後再找醫生，讓他把非必要的檢查和藥去掉。醫生很不理解地望著俊傑，說怕有腦震盪和破傷風……

俊傑實在不想跟他糾纏，就說狠話：「醫生，麻煩你假設這是你自己的女兒好嗎？」（一○）

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