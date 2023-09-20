阿尼默／圖

1

傍晚下著小雨，珍妮剛下班，天色灰濛濛的，車燈一晃，照亮了她在雨中匆匆行走的樣子：她留著筆直長髮，琥珀色的瓜子臉，臉上光澤瑩潤，像瓷器一樣發著幽幽釉光；東方人的細長眼睛，稍微有點吊梢。她神情淡漠，端正的鼻子微微上揚，走起路來挺胸昂頭，目不斜視。今天她身著緊身的咖啡 色摩登皮夾克、鮮綠色的超短裙，包裹著玲瓏姣好的身材，這身打扮在紐約街頭格外醒目。她腿上還裹著網眼狀的性感絲襪，腳下是五英寸高跟的銀色亮漆皮靴。

路邊有個大通銀行，牆邊一道一尺多寬的水磨石路基，雨水澆上去光可鑑人。珍妮腳下一滑，竟像踩上雪橇一樣，身子搖搖晃晃地向前滑動起來。

她一邊滑，一邊失聲大叫：「啊……啊……啊！」雙手張開，搖搖擺擺地掌握著平衡。她的叫聲實際上很有內容，叫第一聲「啊」的時候，是很驚奇自己會「飛」起來；第二聲「啊」，是又愛又怕，很怕摔倒，而飛翔的感覺真好玩。第三聲「啊」時，她發現她正與身邊的一個人保持著同一個速度，這個人肩寬腿長，跨著大步，也像是在滑行。這個人的側面太美了，她愣了一下「啊」在那裡，嘴張得很大。

出現在珍妮身邊的是義大利 人維倫蒂諾，他恰好在紐約宣傳他的小號專輯。他看見身邊有一個俏麗的女子，跟著他的步伐在路邊「滑行」，嘴裡還「咦咦啊啊」叫個不停。當他發現女子正要滑倒，就靈巧地把小號順到腋下，用右手挾住了她的手肘，使她不費勁兒就站住了。

珍妮大張著嘴的樣子，很令人發笑。維倫蒂諾發現，自己不由自主地用另一隻手攬住她的肩膀，這樣珍妮就完全面對他了。這時空氣中似乎有一種果香味，青蘋果的香味。而他，身上好像帶有一個磁場，全身散發著性感的氣息。只那麼電光石火的一瞬間，人群消失了。他深深地看著她的眼睛，她立刻被他吸引了。他的五官輪廓都異常飛揚凸顯，一雙眼睛炯炯放光，像一輪驟然跳出海水的太陽，周身一道道光芒，令人眼花撩亂。

維倫蒂諾笑笑，放開了珍妮，繼續往前大步走開了。

從此，珍妮來來回回地在這條街上走過，希望能再次碰見維倫蒂諾。大約過了七、八個月，這種奇遇也沒發生。珍妮並不知道，維倫蒂諾並不住在紐約。

後來珍妮又碰見了維倫蒂諾，還是在大通銀行。這次她是在門廳裡取款機取完了錢，玻璃門發生了故障，她被卡在裡面出不來了。維倫蒂諾正好從外邊路過，他看見珍妮把銀行卡用嘴上叼著，騰出兩隻手拉著門把，抬起腳抵住門框，那扇門依舊紋絲不動。無奈中珍妮把嘴上叼著的銀行卡拿下來，在什麼地方劃拉了一下，門居然奇蹟般地開了。

珍妮一邊往外走，一邊低頭整理裙子，一下子就撞到維倫蒂諾身上。她愣住了，找不出一句話來。維倫蒂諾笑了一下，解嘲說：「你就是搞不定這扇門，是不是？」珍妮沒有答話，她眼神裡滿是驚喜。

維倫蒂諾又聞到了一種熟悉的香味，猶豫了一會兒，對她說：「你要是沒事的話，跟我去一個地方怎樣？我有一個爵士樂 演奏會。順便自我介紹一下，我叫維倫蒂諾，叫我維爾好了！」

維爾帶珍妮去了一個叫「藍莓夜」的酒吧，他剛好有一個爵士樂演奏會。進門，維爾熟門熟路地抬腿翻過櫃檯，在裡面親手調製了一杯叫「藍莓夜」雞尾酒，一手背後，用舞台姿態獻給珍妮。珍妮整晚都很高興。

一周以後，維爾帶珍妮去吃牛排，也是在「藍莓夜」酒吧。酒吧不算大，後面連著一個小餐廳。這兩間屋子相連，又各自獨立，裝潢風格各異。酒吧是紅色調子，餐廳是藍色的基調。吧檯頂上一排倒三角圓柱形的吊燈，黑壓壓的人頭之上是大型平板電視。人們圍在櫃檯前，站著、坐著，擠擠挨挨的，高聲搶著說話，也並不吃什麼，只是拎只酒瓶子或擎個杯子，酒吧裡總是聲浪一浪高過一浪。

餐廳則是另一番氣象。小桌上鋪著細白紋桌布，每張桌子上有一個小水晶瓶，插著一莖玫瑰花，從殷紅、粉紅、玫瑰紅到嬌黃或乳白，顏色各異。每朵玫瑰花都有拳頭那麼大，齊根將枝子剪斷，那玫瑰不是插著，而是托在小水晶杯裡，那嬌艷欲滴的花色好像是盛滿了酒，快溢出來了。桌上燭光搖曳，閃映著人們的笑臉，氣氛十分浪漫。再往裡走，是「藍莓夜」最核心的地方，這是一個表演區，每到周末都有演奏，到時候把前邊幾張桌椅拿掉，便可供七、八對顧客跳舞了。

牛排端上了桌，帶著幽幽的香味，盤子裡還有碧綠青筍和圓圓的烤小土豆，上面澆了濃濃的汁。甜點是紅酒梨和草莓冰淇淋。鬱金香形的高腳酒杯裡有半杯晶瑩的紅酒，珍妮喝了很久，其實平常她能一口氣喝上五杯。珍妮愛喝酒，但酒後常常幹出預料不到的傻事，比如拿起一瓶酒，朝一個陌生人的腦袋砸下去，賠了人家很多錢，還得送醫院。把自己弄得一貧如洗，又不會存錢，只好在發工資前向同事林借錢，到周四再還。（一）