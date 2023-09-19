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霧中巨象（全文完）

羊亭

館長說：「我和劉局都盡辦了，調人來任職，是局黨組書記的意思。」

我說：「沒事，我本來也該多歷練一下。」

「我就知道你識大體、顧大局。」他遞給我一支菸，「這也沒什麼，到辦公室更有利於你的成長。過兩年我去局裡，他升上來，那個位置還是你的。」

我笑了笑。這回我真淡定了，心若止水了。我如果是他，也會給下面的人畫餅。巨象的形象和話語再次出現，也許夢真不是迷信。它到底預示著什麼？接下來還會發生什麼？沒什麼可好奇，也沒什麼好期待的，讓該來的來吧。即便大霧再濃烈，也終有消散的時刻。

離開前，館長叫我把活動方案發給他和劉副局長。

我回到座位上，一邊給館長發方案、一邊抽著菸，反倒覺得輕鬆自在。館長回了個「OK」的表情符號。我告訴他沒有劉副局長的微信號，請他幫忙轉發。他卻說我自己發過去比較好，並立刻把劉副局長的微信號推給了我。

我望著推薦的個人名片，頭像是熟悉的古希臘神話人物雕像。頭像後面，緊跟著刺目的微信名「阿波羅」。我頓時感到腦中布滿迷霧，越來越濃、越來越重，一時無法承受。迷霧自七竅而出，將我整個人包裹其中，無法順暢呼吸。

小鄭走過來，神神祕祕地說，她下了個軟體，有辦法破解手機密碼了，不過得拿手機連接電腦。她已經試過幾次，百分之百成功。

我苦笑道：「不用了。」

「你已經解開了嗎？」

我點點頭，又搖了搖頭，沒有回答她。

「你不是說有很重要的東西嗎？」

「現在不重要了。」我說。（全文完）

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