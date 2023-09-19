他能娶到太太，岳父和大舅哥大 概心裡明白他未來的作用。這件事有沒有提前和太太商量過，他沒問過。

項目上死了十幾個人，不算什麼大事，沒有錢搞不定的事，基建項目死幾個人是常事。現在農民工不好招了，民工年紀越來越大，出事越來越多，這早就計入了成本。但時運要是不濟，錢砸再多都沒用了。或者說，大樹倒了，猢猻早晚都要散。如果散了倒好了，被人捉了去關在籠子裡，向他示威逼他回去，他還真的沒什麼辦法。他有些後悔當初決定賭一把，不應該賭的。

他太太飛回國了，說是代他處理一些事。他就像是困獸，只能等微信 、等電話，有時候是郵件。他現在只有這麼一個消息渠道了。鍾馨馨也沒回國。他們倆不怎麼聯繫，除了問幾個事，也就幾個很小的事。項目的事很簡單也很清楚，其他的事就不是她一個沒工作過一天的女人需要知道，能夠知道的了。

他特意去她家裡，問她為什麼不回國，也許她那邊有什麼路子，能把老陳弄出去。老陳就是項目負責人之一，人又不是他殺的，質量問題導致的事故，只需要賠錢就行了。

鍾馨馨搖頭，說他前妻動作很快，他大兒子不知道怎麼做到的，把他的幾個投資 房過了戶。銀行戶口被凍結了，老家的房子前妻帶著人去占了。她回去不但沒用，可能連自己的一些私房都會搭進去。人關著就關著吧，出來也賺不到錢，家底子已經空了，他又沒犯罪，不過就是多關幾天。

杜峻峰也好不到哪裡去。別人不知道，他自己知道自己早就落魄了、潦倒了，相比從前。餘下的東西基本都在太太名下。（一二）