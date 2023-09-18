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霧中巨象（二○）

羊亭

一定是她心虛，刪除了所有聊天記錄。我仍不死心，回到通訊錄，挨個找類似古希臘雕像的微信頭像。既沒找到「阿波羅」，也沒發現可疑的人，看來她連微信好友也刪了。

總會留下些蛛絲馬跡。電話聯繫人、通話記錄、短信、QQ，和社交有關的我看了個遍，都沒找到我想要的。難道什麼都沒有發生，一切只是我無端的臆想？一番徒然，讓我越來越覺得自己神經過敏

為了避免過分糾結於此，周末我加了兩天班，總算把活動方案做好了。

星期一一大早，小鄭打來電話，說九點開全館幹部職工大會。我們館統共四個部門二十來人，有什麼事給主任們交代一聲，很快就能傳達到位。別說全員會，小會也很少開。

「知道說什麼嗎？」我問。

「不清楚，聽說局裡領導要來。」

「哪個領導？」

「好像是劉局。」

一定是有什麼重要的事。會是那件事嗎？我的心跳漸漸加快，不是心慌，而是激動，看來我還是在乎的。

和我想的一樣，會議的主題，還真是有關人事。副館長的空缺終於有人填補，不是我，也不是館裡的其他主任，而是從局裡來人。文藝部和辦公室主任對調，接下來，我得去對付些瑣碎的雜事。館裡的傳統沒了，館長的希望落空，但看上去他的情緒一點不受影響，當宣讀完畢，他第一個鼓掌，臉上掛著由衷的笑。也許局裡調來的人會成長得更快，這對他而言更有所裨益。

本來就沒抱太大希望，所以也不至於太過失落。但回到辦公桌前，我還是愣神了一會兒。小鄭告訴我，館長叫我去他那兒。（二○）

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