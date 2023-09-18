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俊傑的詛咒（八）

李東文

這個虛擬的畫面令他異常緊張，視線一直跟隨著女兒，絲毫不敢鬆懈，好像她手上拿著的是炸彈，一觸即爆。

日子過得艱難，每一日都盤算著要怎樣才能多賺點錢、少花點錢。但無論如何，時間並沒有停下來。轉眼間，妮妮的弟弟康康出世了，妮妮讀了幼稚園，然後小學。

俊傑和秀珍，在兩個孩子一點一點長大的這些年中，日復一日重複著自己的生活──秀珍上班的時候，俊傑守著士多店，秀珍放學後過來看店，換俊傑外出做有償服務司機。他們的店裡，總有孩子在幫忙或者搗亂，有時候一個、有時候兩個。他們的收入的確變得比以前高，而且還高不少，但由於多了一個孩子和物價無節制上升的緣故，他們的銀行存款額依然讓人失望。

做為士多店老闆的孩子，妮妮和康康見多識廣，比同齡的孩子早熟很多，也老練很多。別家的孩子還在玩積木的時候，他們已能獨自完成小額現金交易的買賣。父母偶爾走開一下，比如去菜市場採購時，交由他們看店，從未出過差錯。秀珍笑稱，做為人民教師，她很慚愧，因為她把女兒培養成了女漢子，比男孩還野性，把兒子教成了江湖老大哥，每天帶著一群小屁孩惹事生非、製造混亂。

妮妮的班主任，多次跟秀珍表達了自己對妮妮的欣賞，說她在數學方面顯示出驚人的天賦，自我管理能力也比其他孩子強。

如果說妮妮有什麼缺點，那就是臉上架著一副治療假性近視的眼鏡。上次體驗，她被驗出近視一百五十度。這可把俊傑和秀珍心疼壞了。她們班上不少孩子的眼睛同時出現了問題。（八）

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