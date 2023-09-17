小睡一會兒也好，我心裡想什麼，也許就會夢到什麼吧。

然而我沒有夢到小鄭，剛一入夢，就覺得身體在不停下墜，直到墜入一團霧的混沌中。無所謂，這樣的夢我也見怪不怪了。

「你不該來這裡。」

我尋找聲音的來源，卻只看到那頭傷痕累累的巨象。

「別找了，就是我。」

說話的居然是牠，大象也會說話？

牠好像能洞悉我心中所想，牠說：「在夢裡什麼不可以？」

「什麼意思？我怎麼不該來這裡？」

「好吧，確切地說，你不該做這樣的夢，更不該反反覆覆地做。」

「我又不想。」

「正所謂日有所思、夜有所夢，不想怎麼會夢到？」牠捲了捲滿是褶皺的鼻子，笑話我道：「虧你還自以為淡定、佛系，心裡不糾結、不在乎、不懷疑、不迷失，跑進這漫天濃霧的世界裡做什麼？」

我想反駁牠，但張大嘴巴，一個字也說不出來，像個失語的啞巴。牠也不再說話，只是悲傷地望著我，眼裡噙滿淚水。接著，地面逐漸消失，我又開始下墜。我一時慌了神，極力想抓住點什麼。就在我的無助和焦灼將要達到頂點時，更加強烈的下墜感讓我渾身一顫，謝天謝地，我還好端端躺在床上。

用了很長時間，我才調勻呼吸。妻子睡熟了。我伸過手，想到剛剛夢中巨象所言，又縮了回來。就這麼放棄了？真不計較、不在乎、不懷疑了？做了一番思想鬥爭，我還是拿過手機，輸入六個「一」。我迫切地打開微信 ，在通訊錄裡查找「阿波羅」，居然沒這麼個人。又在搜索欄裡查找，還是沒有。我努力回憶當時看到的那些資訊，輸入「怎麼不接電話？」「被他發現了嗎？」，也沒有搜索到聊天記錄。（一九）