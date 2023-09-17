我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

富貴門（一○）

王婷婷

也膩了，就像他很早就吃膩了鮑魚和魚翅，就那麼回事。這些年，那個地方都不大容易被喚醒了，越來越難蹭地就挺立。隔七、八天的早晨的自然起立不算，那只代表他的身體機能還不算太老。

鍾馨馨這種女人沾不得，太聰明。她的身材就像熟透的水蜜桃，時刻散發出一股股乙醚，攻擊著身邊還不大成熟的果子。她的肉體一定很棒，胸大，臀部肥美多汁，不會和男人談戀愛，她們只要實際的碰撞和真金白銀，不講廢話。杜峻峰想起太太，患癌之前她還算是賢妻良母，比較有大局觀念，儘管掌控慾有時候過了分。女人嘛，都那樣。上學的時候屬於臉蛋、身材都很普通的那種，書包不普通、皮鞋不普通，她手腕上的手錶是他認識的第一個外國品牌。太太的名字特別普通，大概她父親不希望她顯眼，市委書記的孩子越低調越好。這個祕密李霞只告訴了杜峻峰。這麼多年，他們身邊的所有朋友、合作夥伴包括同學，一直不知道李霞的父親離休之後，依然通過她哥哥的手，左右著那個省會城市的一部分官場格局，還左右著他的身家，還有性命。

太太還算是好太太，對他不算太好，也沒太壞。他沒什麼可抱怨的，如果把他那些年在外面做的事算上。他的道德觀自然是傳統的。中國的傳統觀念維護男人的一切，對女人最大的保護就是妻子的合法性，所以他從未想過換個老婆。他有時候覺得光憑這一點，自己就算是個好人。太太給她的朋友們都說：我老公是個好男人。

他不喜歡在微信上說正經事，偶爾幾句話還行。他打字很慢，一根手指頭戳，有的字拼音總拼錯，標點符號也讓他頭疼。（一○）

微信

上一則

日本魔法文學館11月開幕 魔女宅急便原作者任館長

下一則

自我介紹

延伸閱讀

富貴門（五）

富貴門（五）
富貴門（四）

富貴門（四）
小心別被騙：這4個「血型+星座」出渣男 狠狠傷透女人心

小心別被騙：這4個「血型+星座」出渣男 狠狠傷透女人心
女人如何美麗依然 紅人歸膠囊 Sangel行銷世界19年

女人如何美麗依然 紅人歸膠囊 Sangel行銷世界19年

熱門新聞

戶籍謄本

2023-09-10 02:00

我的太極拳之路

2023-09-13 02:00
倩華∕圖

初老的華麗轉身

2023-09-12 02:02
電影《浮雲遊子》的男女主角：王戎和仙杜娜。（邱瀟君．圖片提供）

浮雲遊子（上）

2023-09-13 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（下）

2023-09-10 02:02

我們都老了嗎？

2023-09-14 02:02

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由