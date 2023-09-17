也膩了，就像他很早就吃膩了鮑魚和魚翅，就那麼回事。這些年，那個地方都不大容易被喚醒了，越來越難蹭地就挺立。隔七、八天的早晨的自然起立不算，那只代表他的身體機能還不算太老。

鍾馨馨這種女人沾不得，太聰明。她的身材就像熟透的水蜜桃，時刻散發出一股股乙醚，攻擊著身邊還不大成熟的果子。她的肉體一定很棒，胸大，臀部肥美多汁，不會和男人談戀愛，她們只要實際的碰撞和真金白銀，不講廢話。杜峻峰想起太太，患癌之前她還算是賢妻良母，比較有大局觀念，儘管掌控慾有時候過了分。女人嘛，都那樣。上學的時候屬於臉蛋、身材都很普通的那種，書包不普通、皮鞋不普通，她手腕上的手錶是他認識的第一個外國品牌。太太的名字特別普通，大概她父親不希望她顯眼，市委書記的孩子越低調越好。這個祕密李霞只告訴了杜峻峰。這麼多年，他們身邊的所有朋友、合作夥伴包括同學，一直不知道李霞的父親離休之後，依然通過她哥哥的手，左右著那個省會城市的一部分官場格局，還左右著他的身家，還有性命。

太太還算是好太太，對他不算太好，也沒太壞。他沒什麼可抱怨的，如果把他那些年在外面做的事算上。他的道德觀自然是傳統的。中國的傳統觀念維護男人的一切，對女人最大的保護就是妻子的合法性，所以他從未想過換個老婆。他有時候覺得光憑這一點，自己就算是個好人。太太給她的朋友們都說：我老公是個好男人。

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他不喜歡在微信 上說正經事，偶爾幾句話還行。他打字很慢，一根手指頭戳，有的字拼音總拼錯，標點符號也讓他頭疼。（一○）