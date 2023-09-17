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俊傑的詛咒（七）

李東文

秀珍生產時要請月嫂，幾乎成了俊傑的心病。生存壓力加厚、加重，他想更快地存一筆足夠多的錢，保證以後不要再生活在驚惶之中。欠缺安全感的生活，他過怕了、過膩了。可是，要多少錢才算是足夠多，他又沒有概念。他更多地留在路上，服務有需要的乘客。

就在俊傑的存款多了一點的時候，店鋪的房東找上門來提醒，還有三個月，這間店的租約便到期。如果俊傑要續租的話，每個月要多給兩千元的租金。隨著房地產的狂熱升值，物價和房租也水漲船高，個別無良的房東迷失了心智，錯誤地以為自己有房產就能扮演上帝，可以為所欲為，並且無所不能。

一個月四千的租金都偏高了，現在再提高兩千元，平均一平米兩三百塊！這跟搶有什麼區別？俊傑心中生出一種無法形容的悲苦，有種被切斷了所有後路的絕望。

房東什麼時候走的他不知道，等他清醒過來，發現妮妮不知什麼時候，在自己的小推車上睡著了。俊傑蹲在女兒跟前，輕撫她粉嫩的小臉，有種欲哭無淚的挫敗感。

俊傑把兩個燒烤箱折騰好，開始烤香腸和串串。食物的香味四處飄灑，他弄一下香腸，再弄一下串串、雞扒，把自己都弄得口水直流，很想吃。

妮妮睡醒揉著眼睛走過來，大喊著要吃。俊傑不想給她吃，但對她嬌滴滴的懇求又無法抗拒，便在香腸上塗上超辣的醬料，希望她知難而退，從此對燒烤深惡痛絕。妮妮卻是天生的辣椒愛好者，吃得滿頭冒汗的同時，又驚呼美味無比，吃完香腸還要吃肉串。

俊傑腦海裡出現了妮妮的嘴唇腫成大香腸的畫面。（七）

房東 租金 房地產

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