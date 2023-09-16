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霧中巨象（一八）

羊亭

如果能多一點嫵媚、多一點挑逗、多一點撩撥，那就再好不過了。

就在我將要步入溫暖幽暗的深處，妻子破門而入：「怎麼洗這麼久？我還等著沖涼呢。」

我一下興致全無，關了花灑，匆匆擦乾就上床了。

妻子進去老半天還不出來，沖涼自然不用這麼久。花灑下面，她的身子鬆軟，甚至有點垮塌，不知她會不會感慨、會不會無法正視。我冷笑一聲，她未嘗不會如我一樣想像。想像一個陽光開朗、身體壯碩的男人的出現。

她的手機就在面前，我卻沒有拿起來嘗試解鎖的好奇心了，還真夠喪的。她足足待了二十分鐘才出來，也許更久。她圍著浴巾，進屋就關了燈。

上床後，她一頭栽進我懷裡，我們開始相互撫摸。雖然我們很久沒親熱過了，雖然隔著黑暗，但我們卻從來沒有這麼默契過，也從來沒有感受過如此激情的歡愉。就像她不是她、我不是我，帶些新奇和刺激。時間很短，不過她應該很滿足了。

她喘息著坐起身，按亮手機，輸了六個「1」，解鎖成功，於是她接著看沒有看完的電視劇。

居然是這麼個腦殘的密碼。我對自己一陣嘲諷，各種辦法想遍，怎麼就沒往最簡單的想？但好歹知道了密碼，我放下心來，心跳卻反而變得有些紊亂。我閉上眼睛，佯裝睡覺。為了表現得更真實，過了一會兒，我先是輕聲打鼾，覺得時間差不多了，我漸漸加重了聲響。

這招很管用，妻子埋怨了兩句，放下手機，背對著我也躺下睡了。我耐心地等待著，等待她打鼾、磨牙、說夢話的聲音。

沒過多久，我感到頭腦發沉。和小鄭吃燒烤的時候，我們喝了幾瓶啤酒。她脖子白淨、鎖骨性感，舉杯時手抬得老高，腋下打理得乾乾淨淨，露出一點文胸的邊緣。（一八）

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