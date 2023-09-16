每天高峰期有員警和勤勞的輔警在疏導交通，勉強相安無事，沒有發生不愉快的事。

放學了，學生蜂湧而出，將隔壁的燒烤一掃而空，再把俊傑家的茶葉蛋、花生、餅乾，以及練習本等一一清空。俊傑忙得手腳並用，但這個時候，秀珍有自己的工作要做，沒法幫他。他一邊忙，一邊做著發財美夢：每天的生意都這麼好的話，就不用去兼職開車了。別說換大房子，大別墅也指日可待。

等俊傑忙完，站定喝口水，才發覺妮妮不見了。一下子魂飛魄散，趕緊前後左右，各間店鋪找過去，沒找到。正想打電話報警時，見到秀珍牽著妮妮的手，從學校的方向走來。妮妮自己跑去學校找媽媽玩了。

忙完紛亂的開學季，家鄉傳來喜訊，俊傑的弟弟要結婚了。然而，這又是個喜憂參半的事，弟媳婦的預產期和秀珍的相差十來天──事先說好的，秀珍生產的時候，俊傑母親過來充當月嫂的計畫泡湯了。

俊傑母親說，由於秀珍懷孕了，按他們鄉下的風俗怕沖喜，俊傑一家不能回去參加婚禮，不用送禮，當做不知道這回事。俊傑不知怎樣接母親這話，半天沒哼聲。後來還是秀珍堅持要做人情，當作是給俊傑母親生活費，匯一筆錢回去，母親若是願意，到時候拿出來用也行。

俊傑嘀咕：「在我們那裡辦酒席，保賺不賠。其實我們不匯錢回去，也沒多大關係的。」

秀珍說：「人情還是要做的，要不然以後見面尷尬。」

吃飯要用錢、鋪租要用錢、水電要用錢、供房要用錢，供車、養車要用錢，養女兒要用錢、人情要用錢，處處都是錢！俊傑心裡難受，恨自己本領低微，賺不來錢。（六）