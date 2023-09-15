也許先前那個離奇的夢不是無中生有。雖然我和妻子親熱的次數寥寥，但在潛意識裡，我是希望可以酣暢淋漓做一次的，特別是和小鄭這樣的姑娘。

「楊主任，」小鄭一邊拆塑封餐具，一邊問，「你有多久沒做過了？」

「啊？」她還真敢問，莫不是夢還沒醒？我說：「沒做過什麼？」

她立刻注意到話中的歧義，臉上緋紅一片，又改口道：「你有多久沒出來坐坐了？我們每次聚，你都推辭。」

「我不愛出來，就想在家待著。」

「你也不老啊！」

「跟老不老沒關係。」

「他們都在說，說你……」

「說什麼？」

「說你抑鬱了。」

「你看呢？」

「我看不像，頂多也就有點兒喪。」

這倒新鮮，我沒想到給她的是這個印象。不過細想自己對待一切的態度，好像形容得還挺貼切。抑鬱是病，喪只是心態問題，她懂得講話的分寸。

她起身給我倒水，T恤的領口洞開，比夢中看到的豐碩渾圓得多。也許她瞟了我一眼，也許沒有，她坐下時，不好意思地對我笑了笑，多此一舉地用手護了護領口。我有些心虛，很不自然地左顧右盼。整頓燒烤吃得甜蜜又沉重。

很晚回家，妻子居然還沒睡。她坐在床頭，專注地用手機看電視劇。我進屋脫掉衣服，打開櫃門，找了件睡衣去洗漱間，自始至終她都沒抬一下眼。

熱水灑在頭頂，我閉上眼睛，想像當蒸氣升騰時，一絲不掛的小鄭就會出現。在我的想像中，她不用遮遮掩掩，我們都不用遮遮掩掩。她雖然還很年輕，尚未結婚，也沒有談男朋友的跡象，不過像這樣的女孩，必然早就經歷過男女之事。不消我太主動，更不用指引，她自然懂得怎樣迎合。（一七）