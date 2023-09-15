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男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

富貴門（八）

王婷婷

在國內就很簡單，他身子一歪，就能吃到那個奶油味道的舌頭。吃就吃了，不算什麼事。但在富貴門這個說小不算太小、說大也不大的地方，她兒子的同學裡有他家鄰居，她去做按摩遇到過他太太。前幾天老陳和他聊事兒時，說他兒子想騎馬，問他知道不知道去哪裡。他老婆不讓，兒子就磨他。

他對這種事也提不起興致了，連他自己都暗自驚訝，這麼久都沒撩過她。她倒沒有故意給他機會，叫他當司機，這本身就是機會。

「老陳問你兒子騎馬的事，我給你打聽到了，有點遠就是了，馬場挺多的。」

「我和老陳剛認識的時候，老陳的大兒子開車撞死了個老頭兒，賠了人家兩百多萬才擺平。我總覺得騎馬和開車差不多，盡量避免。出點事多觸霉頭啊，做生意的人，對吧？」鍾馨馨看著即將被消滅的蛋筒說。

「他還有個大兒子？也正常，老陳比我大好幾歲。」

「本來他老婆以為有兒子不可能離婚，老陳也不想離婚，他說那女人不礙我的事。誰知道那一年吧，他兒子撞死了人剛剛搞定，他被工地上要帳的民工扎了一刀，脾臟摘了，晚送十分鐘他就掛了。人還沒出院呢，他爹摔了一跤就死了。要不是他想轉運，就他那樣的農民出身，怎麼可能離婚。娶了我，他又發了，算命的說我旺夫。」

杜峻峰聽不懂，這和她兒子想學騎馬有什麼關係，但他沒什麼好奇心，假裝理解了其中的邏輯，抽出紙巾遞給鍾馨馨說：「咱列治文的高爾夫球場多，還近。找個時間我帶他去打打球，你給他找找同齡小男孩兒一起玩幾次就喜歡了。」

鍾馨馨剛拿到牌就扔了，她只在賭場待了五分鐘。杜峻峰去洗手間清空膀胱，出來看到她站在走廊上等他。（八）

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