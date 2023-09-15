「她後來不也是沒事了嗎？」

「如果運氣差一點，她不就危險了嗎？」

「如果真出了什麼事，家長把老闆告了，老闆不是要賠得血本無歸嗎？」

「賠個鬼。上次那女孩的家長也鬧過，可是人家老闆不認啊。你想想看，那麼多孩子都吃了香腸、烤串，為什麼別的孩子沒事，就你家孩子有事？難道不是你家孩子在自己家中吃了髒東西才中毒的嗎？」

「這倒也是，不是鐵板釘釘的事，誰也講不清。」

「總之是一筆糊塗帳，怎樣算都算不清。俊傑，我可是這間學校的老師，不能亂來的。現在，每次想起那個學生腫成香腸一樣的嘴唇，我腦海裡就出現妮妮的嘴唇也腫成了大香腸的畫面，就有種不寒而慄的感覺……」

像以往的爭論一樣，這次也是以俊傑退讓收場。他原本想講服秀珍，支持自己賣烤串、香腸，結果提都沒法提，對話就結束了。

過了幾天，秀珍無意中發現了車尾箱中的燒烤架，又對俊傑進行了類似於「智者不飲盜泉之水，廉者不受嗟來之食」方面的教育 。俊傑息事寧人，答應哪天順路經過批發市場時，把這燒烤架退了。

●

開學了，學校裡的學生和學校周圍的老闆忙碌了起來。經過一個假期的休整，學生、家長、老師、老闆們，全都變得喜氣洋洋，卯足勁準備大幹一場，就連妮妮也幫忙著把店裡的東西搬進搬出，玩得不亦樂乎。

早上和下午放學的時候，學校周圍停滿了接送孩子的汽車，汽車尾氣把學校和周圍薰得熱氣騰騰、臭氣沖天。路窄車多、孩子多，雖然在幾個顯眼的位置上，有限速十公里的牌子，汽車開得很慢，但看上去還是危機四伏、險象環生。（五）