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道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

富貴門（七）

王婷婷

「你的賭運亨通，我也是服了。再去幾次，買車的錢大概夠了。」

「快夠了。我啊，哼，厲害吧。」

杜峻峰是七零後，表面上的紳士風度和骨子裡的男尊女卑和諧而統一。鍾馨馨並不介意，她喜歡大男人主義的男人，最怕男人要和她講平等，那還有什麼意思？女人不占男人的便宜，不是傻子就是醜八怪。鍾馨馨吃準了杜峻峰不會拒絕一個女人，一個還有幾分姿色的女人的差遣。

古人說福過災生，大概是經過了許多實例，總結出來屬於大自然的規律吧！鍾馨馨沒忍住得意了那麼一次，她的手氣開始壞了。德州撲克是賭場裡賭性最小的遊戲，資深賭客不大看得上那點輸贏。一般遊客去拉幾次老虎機，就算打過卡了，真的坐在德州撲克桌上的，一般是願意費點腦子，但不太願意冒大險的那類人。

這種遊戲的技術很簡單，和鬥地主差不多，比的主要是手氣。賭場裡真正玩智商的只有賭球，女人一般不碰，她們的大腦構造不喜歡太過複雜的遊戲。鍾馨馨的手氣眼見著差了，她從百家樂回到根據地德，州撲克牌桌，還是輸。不是錢的事兒，她很有節制，輸到一千左右一定收手。

她依然不太談論輸贏多少錢，表情管理得很好。杜峻峰好幾次想勸她別去了，話到嘴邊又收了回去。她只有去賭場玩，才需要他開車。

她輸了就要去吃乳酪蛋糕，吃完又想吃一客冰淇淋。

「不怕胖嗎？」

她賭氣地說：「胖就胖，不在這一口上。」

杜峻峰輕笑一下，方向盤一轉，拐進了麥當勞的免下車窗口。他們倆在停車場的車子裡一起吃麥當勞捲筒，互相對看一眼一起笑了，氣氛有些曖昧。（七）

德州 麥當勞

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