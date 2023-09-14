俊傑似懂非懂，感覺老婆很厲害，「你的意思是說，這些你們學校認為對學生很不好的食品，其實也很有好處的是不是？」

秀珍說：「從精神上講是有好處的，起碼他們吃的時候很開心。但是，萬一學生吃出什麼毛病，那就是罪過了。」

「旁邊的店賣了這麼多年，也沒聽說誰吃壞了。」

「馬上壞了不至於，可是那些香腸、肉塊什麼的，一兩塊錢，甚至幾毛錢一個，你覺得能是什麼好東西做的呢？」

「最多沒營養，能有什麼壞東西？」

「這可就難講了，經常有學生吃了這些東西拉肚子的。再說了，製作這些速凍肉，肯定用了不少添加劑、防腐劑……新聞裡不是經常有講用鴨肉冒充羊肉賣的嗎？誰敢保證這些東西不是死豬、死狗做的？或者是帶菌的死動物的肉和內臟。你根本就不知自己吃的是什麼！吃下去當時，可能不會有什麼事，以後會不會有事，誰知道呢？一年、兩年，甚至是十年、二十年以後再發作，也不是不可能的。」

「讓你說的這麼玄乎，我都害怕了。」

秀珍笑笑，說：「你要是真的認為這些食品是安全的、健康的，就不會一而再地問我，徵求我的意見，而是直接就把這生意做了是不是？」

「聽你說了半天，都沒聽明白你到底想說什麼，我都讓你說亂了。你到底是贊成還是反對我賣烤串呢？方老師，麻煩你給句實話嘛。」

「你是我老公，感情上我支持你做生意賺錢。但我同時又是老師，從理智上講，我反對賣這種不利於孩子健康的食品。每次見到學生買這些東西吃，我就想起去年我們班上一位小姑娘吃了烤串後，臉腫成了包子，嘴唇變得比香腸還大的情景。當時可把我嚇壞了，一邊通知家長、一邊送她去醫院。」（四）