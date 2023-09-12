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霧中巨象（一四）

羊亭

縣裡打了招呼，說市委宣傳部的領導要參加，方案的站位要更高、格局要更大、立意要更深。

他說：「這次活動說大不大，說小也不小。是館裡的亮點工作，更是文藝部的重點工作。局黨組特別看重，讓我親自牽頭，你們得緊張起來，把它當成最近一段時間的首要任務。」

我感到稍許的失落。館長頻頻點頭，平時的威嚴掃地，像個木偶。劉副局長安排完工作，將身子深陷進旋轉座椅裡，等待我們表態。館長說了些高度重視、義不容辭的話，我呆滯地隨聲附和，更像個木偶。

「沒別的事，回去忙吧，我等著你們給我驚喜。」

劉副局長下了逐客令，我準備起身離開，館長卻拉了拉我的衣服，指著我手裡的手提袋。我雙手奉上，一時語塞，竟不知說什麼好。

「大益的熟普，金針白蓮。」館長對劉副局長說。

「這怎麼行？我們都要守規矩、講紀律。」

我的手伸在半空，往前不是，縮回也不是，氣氛有些僵硬。

「小楊的一點心意。」館長替我解圍道，「沒別的意思。聽說你血壓高，這茶降壓效果挺不錯。」

「不用搞得這麼客氣。」劉副局長的指頭在桌子上點了點。

我趕緊放下手提袋，感到如釋重負。

館長也站起身，走之前又說：「對了劉局，副館長的人選……」

「這兩天開局黨組會。你們放心，我會據理力爭。」

我們出了局機關大樓，強烈的陽光照在臉上，讓人睜不開眼。館長瞇縫著雙眼，滿面通紅，對著我不住地點頭，「有劉局替你說話，這回應該穩了。」

我沒有說什麼。（一四）

血壓

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