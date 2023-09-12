皮諾曹與藍色鳥（二○）

7 藍色的羽毛

稀薄的陽光照在方盒般的水泥房，它孤伶伶又無所謂地立於荒野。煙從煙囪裡竄出來，一下子被風吹散到背景裡灰藍的天。

張先生壓住幾乎要隨風而去的頭髮，口罩 拉到下顎，望著那縷青煙出神。這孩子運氣好，死了父母，還能住在這樣的地方，供吃供住，就因為上面認可他認真學習，而且還趕上了那幾年推廣「童話大家讀」。要不這樣一個孩子，去哪裡找錢。燒錢，而且無用。他讓瑪莉把錶給孩子帶走，她說規定不允許。等簽好文件，一切就了結了。以後補助款沒有了，這也是沒法子的事。他踢踢腳下的土塊，陽光照著，但一點熱度也沒，那青煙看著也是冷的。

大樓保安過來，站在他身旁。「我背他下樓時，他渾身硬得像木頭。別人都怕，我跟瑪莉不怕。」

張先生遞過去一根菸。

「天一冷，走的人多。我過來的時候，對面樓的保安也來了。一個女孩，十四歲，昨晚突然全身僵硬，搶救不過來。聽說家人在外地，來不了。依規定是要馬上處理的，不能等，說是有傳染性。死了還傳染啊？」

保安掏出火，給彼此點上。張先生吐著煙圈，茫然看著在風中一忽兒直直一條、一忽兒四散開來的青煙。現在它不只是他的侄子，還有一個不知名的女孩，他們一起到天上去了。

不遠處，瑪莉跟另一個陪伴者站在一起，手抱在胸前，瞇著眼。她看不清楚四周的景物，也不需要看清楚，這些跟工作無關。來的路上，沿途有一些野菊花，白的、黃的，她沒有想要採點花獻給他。這種不實際的事情，只會降低工作效率。她已經接到通知，下周會有新的病人。（二○）