王幼嘉／圖

小朋友們在汽車中間來回奔跑，單車、電瓶車，冷不丁，悄無聲息的，不知從哪就冒了出來。孩子們「啊哈」叫一聲跳開，接著玩，旁邊的家長卻是嚇得雙腿發軟。自從市區禁止摩托車上街以後，汽車的數量暴增，電瓶車和單車也日益增多。為了停更多的汽車，物業管理處把許多綠化帶改成臨時停車位，把休閒區改成停車場，車位還是供不應求，不該停車的位置經常停有汽車。

合法的停車位真的不好找，等俊傑把車停好回來，秀珍和妮妮已經吃完飯在散步了。俊傑坐在門外低矮的凳子上，一邊吃飯，一邊看著秀珍和妮妮手牽著手從南走到北，又從北走到南。麻將和撲克早就散了夥，閒人們已經回去吃飯、午睡，各種稀里嘩啦的洗牌聲和吆喝聲暫告一段落。別說顧客，這三伏天的中午，連經過的路人都不多，一長溜的店鋪顯得落寞異常。有風持續吹過，樹冠龐大的細葉榕稀里嘩啦地響個不停，細細的漿果和枯葉跌得到處都是。雖是盛夏，卻有無邊落木蕭蕭下的錯覺。

俊傑三兩口把飯扒拉完時，散步的母女剛好回到店裡。秀珍給妮妮講小雞的故事，《我想看大海》，還未講完，姑娘就在她的小推車上睡著了。妮妮的身子小，小推車放平後，比家裡的床還合適。以前俊傑看到人家陽台上晾著小衣服、小褲子，以為是給布娃娃穿的。到自己的孩子出生以後才知道，沒有最小，只有更小，任何尺碼的衣服、鞋子穿在孩子身上，好像都嫌大。

學校周圍這個地方樹木種得密集，潮氣重，到處都是落葉和枯枝，蚊蟲於是很多，就算大白天，睡覺的話必須要在上面蓋個蚊帳。秀珍斜躺在懶人椅上似睡非睡，身子重了後，她總是懶洋洋的，做什麼都慢半拍。俊傑搬張小凳子，拉著秀珍的手在邊上坐了會，然後去車上休息。

妮妮出生前，他們以為只能生一個孩子，買了很小的房子。沒想到後來被允許生二胎，接著居然還能生三胎。如果家裡有兩個孩子，六十平方的房子，只有兩個房間，是不夠的，於是便想著換間大點的房子了。可是，房子越來越貴，去哪裡弄錢，補小房換大房這個窟窿呢？

秀珍是小學教師，收入一目瞭然，俊傑是工廠的普工，收入時高時低，平均下來還沒秀珍高。工字不出頭，如果兩個人拿一份死工資的話，慢慢存錢，到妮妮讀中學，也存不夠錢換大房子。正在這時，秀珍放學時看到這間店的轉讓告示，便頂了下來。

為了這間店鋪，他們借了不少錢，頂手費、裝修費、進貨費，前後用了十多萬。可是，前期投資 了一大筆錢不說，鋪租加上水電，每個月還要支付四千多元。太高的鋪租，令他們感覺自己跌進了一個大坑，無論怎樣努力都爬不上來。

現在他們全家不吃不喝，每個月都得花一萬多元，店鋪的生意卻不如預期般好。這老闆做得失敗！頂手費被坑，租金 也偏高，可是，就算諸多不順，生意還得做下去，這個時候轉手給別人的話，虧空更大。幸好，俊傑可以在秀珍能幫忙看店的時間去兼職做司機，多少幫補了點。俊傑覺得自己拚盡了全身力氣，得到的還是遠遠低於預期。

天氣很熱那天，俊傑拉了客人去批發市場附近，順便拐過去給自家的小店補貨。買完餅乾、即食麵、蛋糕、花生、話梅等零食後，又進了點文具，還是覺得欠點什麼沒有買。晃悠間，聞到一陣燒烤味，終於想了起來，他打算買燒烤架，進一批香腸、凍雞扒、凍肉串等零碎。還有兩個星期開學，如果要做燒烤生意，這些東西是要準備了。還得準備個爐子，不鏽鋼鍋什麼的。既然打算賣烤串，魚蛋的生意也要做起來。

烤香腸、雞扒、雞腿、肉串、魚蛋這些，旁邊的店也在做，生意好到不得了，每天放學都有一大堆小朋友圍在店前流口水。不僅這間小學的學生，附近一間中學也有學生放學後專門過來吃。這些東西味道如何，俊傑不知道，他沒有吃過，但聞起來實在很誘惑。

這些非包裝食品，被學校列為不健康食品，教育 學生不可食用，但幾乎所有的學生都不信這一套。剛剛榮升老闆沒多久，俊傑就想做這個生意，但秀珍不同意。做為人民教師，秀珍經常跟學生講解不健康食品對少年兒童的副作用，如果她也賣，等於是自打嘴巴了。（二）