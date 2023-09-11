我還真沒往這上面想，我都快把請劉副局長的那次飯局忘記了。自打我進館裡，就一直在館長手下工作，這麼多年來，他深諳世情、心眼活泛的優點，我是一點沒學會。相反，內斂的性格鑄就了我的處事風格，慢慢吞吞、缺乏熱情，於是得過且過、日漸佛系。

我去廁所洗了把臉，逕直上了七樓。

會議室的窗簾緊閉，屋裡黑洞洞的。我拉開窗簾一角，點了支菸，透過窗子，漫無目的俯視街上的行人。這個常住人口不到三十萬的小縣城，不知從什麼時候開始，生活的節奏變得快起來，大家都忙忙碌碌、行色匆匆，熟人見面都懶得打招呼，人與人之間的情感就這麼淡了。

突然，我在人群中看到妻子的身影。她揮舞著雙手，正和身邊的人侃侃而談。那人被看板擋住了大半個身子，看不出是男是女。我激動地從窗戶探出頭，又俯下身，終究是無濟於事，那人一直身在暗處，像個未解之謎。

我扔掉香菸，把窗簾拉得更開了些，大片的晨光傾瀉而入，然而就這麼一小會兒，妻子彷彿人間蒸發。那條路再度恢復了它庸碌的面目，人頭攢動，擁來擠去。

我本打算聯繫妻子，這時館長的電話卻來了，叫我趕快去樓下等他。

我快到一樓時，碰到了正往上走的館長。他把手裡的牛皮紙手提袋遞給我，輕輕拍了拍我的手背。我謝過他的好意，心裡卻很不是滋味。

劉副局長已經在辦公室等我們。一大清早，他看上去很忙，沒有寒暄和廢話，直截了當地向我們安排工作。館長終於失算了一回，和副館長的事無關，而是事關活動方案。（一三）