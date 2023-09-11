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皮諾曹與藍色鳥（一九）

章緣

「我有法子。」修理工說。

眾人銳利的眼神轉向他。

他搓搓一雙粗大有力的手，「孩子坐在輪椅裡，從窗口吊下去。」

「萬一孩子摔下去怎麼辦？」高個子這次的反應很決斷，「有樓梯不走，用這種不正規的方式，出了問題你負責？」

醫生對修理工點點頭，「你應該至少戴個口罩的。雖說這孩子的病不是靠空氣傳染哈，是接觸性傳染，而且是在特殊條件下的接觸。唔，對，是這麼說的，但是，誰知道呢？」

這是修理工頭一回進到一個病人的房間，沒有人告訴他要戴口罩。他訕訕地倚在窗口往外望。月亮已經轉到另一邊了，天上星光閃閃。香樟樹吐著清芬，夜鳥在啼叫，他探出半身到這濃濃的夜色裡，把沁涼的夜風深深吸進肺裡。這時傳來撲簌簌鼓翅的聲音，像有什麼正從樹的深處飛出來。仔細看並沒有，可是心跳突然漏了一拍，頸脖起了雞皮疙瘩，他便離了那窗。

此時眾人往客廳移步，瑪莉給大家倒熱茶。靜默中，一陣倦意襲來，他們在審訊般灼灼的熾白燈下鬆垂著臉皮。剛才的討論反覆來回，有人抓不到重點，有人早就知道答案，從正方到反方再到正方，現在單是動嘴巴也累。只能等待，等待能負責的人發話，回家休息。

修理工沒有跟到客廳去，他曾從窗戶吊上吊下沙發椅，相信自己夠靈巧強壯，可以妥妥地把孩子吊下樓，但是他們顯然不信任他。他往孩子半臥著的輪椅走去。這是設計多麼精巧的電動輪椅啊！正想看個清楚，卻發現孩子眼睛半睜半閉，皮色蠟黃有如一張面具。（一九）

口罩

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