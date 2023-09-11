王幼嘉／圖

哪怕是老司機，在路上跑得多違章也是少不免，更何況霍俊傑還是個成長期的新司機。學生放暑假這一個多月，他被扣得只剩下三分。考到車牌三。四年，真正開自家的車，滿打滿算也就六個月。車是女兒兩歲時買的，月供兩千。這兩千元，加上供樓的五千元，比俊傑的賢內助方秀珍真正到手的工資收入還多。

俊傑買汽車是因為他們家的位置比較偏僻，離秀珍上班的學校遠，不通地鐵 ，公車少而且擁擠就不說了，收車還很早，秀珍晚上加班或者應酬的話，回家是個大難題，要嘛麻煩同事「順路」捎，要嘛坐出租。每次見到男同事「順路」把秀珍捎帶回家，俊傑都覺得憋屈。秀珍長得好、文化高，不看緊點，俊傑心裡不踏實。

誰不想把房子買到繁華而且交通便利的地段？就是錢不夠，才買到生活配套遠未達標的偏僻地方。租房子不是不可以，但不是長遠之計。用上汽車才發覺，養車像多養了一個女兒。不過還好，汽車這個假女兒，能幫「爸爸」賺錢。俊傑申請做了網約車 司機，節假日秀珍看店，他整天在路上跑，平時就白天看店、深夜上路。俊傑其實也喜歡夜裡開車，因為夜裡的單價高一點，道路不擁堵。

俊傑是老闆，不過這老闆並不大，掌管學校旁邊一間二十平方不到的小超市，廣東話叫士多店。店名叫做「珍珍士多」，是秀珍任職的學校側門旁邊一排士多店中的一間。幾個月前，他們從一位即將移民海外的老闆手中頂了下來。

店裡只有一位店員，就是他們的女兒妮妮。妮妮有時能幫上點小忙，更多的是添亂，製造各種恐怖事件。妮妮可以送去幼稚園了，但他們打算自己帶到四歲以後，反正她在店裡也玩得很開心。美中不足的是，妮妮現在的玩伴是旁邊那些店鋪老闆的孩子，野性有餘，斯文不足，她已經學了不少髒話和粗俗俚語。冷不丁冒出來一句，讓有語言潔癖的人民教師方秀珍同志 羞恨交加。

俊傑這個人，話不多，心眼實，是個悶頭做事的人。以前有人說俊傑這樣的性格，做不來靈活的工作，哪怕只是讓他做士多店老闆，也有點勉為其難。像是為了證明俊傑無法勝任士多店老闆這一工種似的，很快就有人告訴他們，頂手費給得太多，一個月四千元鋪租也高了點，他們被前任老闆坑了。這個消息令夫妻二人很生氣，尤其是秀珍，簡直無法原諒自己。前任老闆是她教過的一個學生的家長，以前「珍珍老師」前、「珍珍老師」後，叫得不知多親切！

這一排士多店做的都是學生的生意，放假期間，生意清淡，利潤還不夠鋪租。耐不住寂寞的老闆們，沒事就聚在一起相互娛樂，玩玩麻將、打打撲克什麼的，反正小賭怡情，無傷大雅，治安聯防隊從未因此找過大家的麻煩。

秀珍其實也喜歡打幾圈麻將，只是近期身體狀況不好，坐下來摸幾把牌，就有種頭皮發麻的感覺，再堅持多一會，耳鳴眼花得嚇人，所以這天她老老實實坐在店前看雜誌。俊傑也不喜歡秀珍打麻將，就跟她講老鄉的事。俊傑有個老鄉，女的，生意做得不錯，結婚晚，接近四十歲時好不容易懷孕了，而且還一對雙胞胎，有次打麻將坐得太久流產了。老公氣不過，跟她離了婚，她經受不住接二連三的打擊，大崩潰，被送了去精神病院。

隔壁的老闆娘搬出飲具，爆炒魷魚，辣椒夾雜著魚腥味呼嘯而出。秀珍覺那腥味像是從自己的身體湧出來的，沒一會就開始翻江倒海，吐得一塌糊塗。

中午，像往日那樣，俊傑回到士多店和秀珍母女一起午飯。他剛回來時看到學校操場上滿滿都是人，以為提前開學了。學校的把操場「借」給某某大公司搞運動會，搞創收。這個假期，學校已把操場「借」出去三次。錢真的很重要，大家不停地利用自己的資源賺錢、賺錢，再賺錢。

俊傑端起飯碗剛吃了兩口，就發現有員警在抄車牌，趕緊過去交涉。什麼時候員警連社區內街也要管了？說了幾十句好話，外加無間斷的笑臉，員警同志勉強答應放他一馬，但要他把車開去「指定的」、「合法的」停車點。

員警說他們也不想這樣，但有群眾多次舉報附近一帶亂停亂放，問題嚴重。學校周邊這幾條內街，狹窄、擁擠，畫有白色方格的、沒有畫格的，見縫插針地停滿了汽車。（一）