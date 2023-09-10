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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

霧中巨象（一二）

羊亭

當然嫌隙和隱痛不可避免，日積月累，最後會不會爆發一場驚天動地的家變？可喜的是，我們沒有孩子，然而可悲的也在於此。多年之後，或不久之後，一個家庭變成兩個人，在自我的放逐中，誰能坦然接受孤獨的煎熬？每當我想像未來，未來總是一片朦朧，雲絮縈繞。

我的胸口一陣發緊，突然悲從中來。前途茫茫，有永不消散的大霧。直到窗簾那兒出現濛濛光亮，我才有了一點睡意。

當我覺得自己能夠承受了，大霧便像海潮般湧來，將我收容其中。沒有尖銳的嘶吼，也沒有渾厚的步點，這回牠無聲無息地就從霧中現身，和我想的一樣，還真是頭大象。我沒想到的是，牠身上毫無巨獸應有的威風，而是溫馴得像家養的豬。牠通體暗灰，兩根象牙參差不齊，雙耳傷痕累累，滿眼悲傷地站在我面前喘息。

我撫摸著牠粗糙的皮膚，牠非但沒有反抗，還閉上眼睛，眼角滲出清澈的淚水。那一刻，我和牠產生了一定程度的共情，像走散多年的兄弟，感受彼此的心跳和得失。

第二天我還沒起床，館長打來電話，火急火燎地叫我趕緊去局裡一趟。

我頭腦昏沉地穿過幾條街，到局裡時出了一身熱汗。館長還沒到，也不知什麼事這麼急。我正要給他打電話，他又打了過來。

「你先找個地方等我，劉局找我們。」他一邊說話，一邊喘著粗氣，「我晚一點到，回去把那盒普洱茶取來。」

「拿茶幹什麼？」我有些不解。

「你呀、你呀！一點不懂得人情世故。這種時候點名找我們倆，你覺得會是什麼事？我猜應該是好事。」他興奮地說，「你不準備，我得替你準備。劉局要是不幫忙，我們館裡的傳統就沒了。找個地方等我，算了，你去頂樓的大會議室吧，那兒沒人。」（一二）

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