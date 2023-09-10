我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

范師傅（全文完）

江在涵

我走到七宿舍樓下的那個小房間門口。別阿姨正在門口，坐在一張椅子上曬著冬日的陽光。她顯得蒼老了很多，以前漆黑的頭髮已經變得花白，牙齒也掉了不少。

「小涵，你放假回來了？」我還沒來得及說話，別阿姨就叫住我。

「回來了。別阿姨，你身體還好吧？」我連忙問候她。

「好著呢。你看看我，身體好著呢。」她站了起來，揮一下胳膊，「呵呵」笑起來。

可能因為是看著我從小長大的，也可能是因為我一直叫她「阿姨」吧，以後每當我要離開三中的家到外地去，別阿姨都會從她居住的小屋子裡走出來，拉著我的手，說上幾句送別的話：「你一個人在外面，要照顧好自己、要保重身體，不要到處亂跑啊。」她總是認真地反反覆覆說這幾句話。

「放心吧，別阿姨！我現在也是老江湖了，不會有問題的。」我每次都這麼敷衍她。可過後一想，又怪有些感動的。

九六年底，一所美國大學給我發來了錄取通知書，還給了全額獎學金。我匆匆回到三中家裡告別父母，就準備離開家鄉，坐飛機去美國留學了。

當我們拿著大包小包，一副要出遠門的樣子，走出建好不久的新四宿舍的家時，別阿姨看見了，就急急地從她居住的小屋子向我們走了過來。那時候，心宅已經結婚，剛生了個兒子，也住在那小屋子裡。別阿姨就給他們帶孩子。

「小涵，聽說你要去美國了。」別阿姨說，「你一個人走得那麼遠，也不知道將來還能不能再看到你了。」她說著、說著，流下淚來。

「別阿姨，你要保重身體。」我不知道該說什麼好。（全文完）

上一則

夢幻婚禮之後（上）

下一則

感謝導航系統

延伸閱讀

中大使：中美脫鉤是最大風險 「去中國化」就是去機遇

中大使：中美脫鉤是最大風險 「去中國化」就是去機遇
非公民投票法案 共和黨促撤銷

非公民投票法案 共和黨促撤銷
距台不到200公里 美菲商討巴丹建港 控巴士海峽要道

距台不到200公里 美菲商討巴丹建港 控巴士海峽要道
灣區華人美國銀行存支票 1000元「不翼而飛」

灣區華人美國銀行存支票 1000元「不翼而飛」

熱門新聞

巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02
「明代三十二長城」被攔腰折斷。（取材自微博）

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

2023-09-04 00:05
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
一名22歲德國籍旅客因攀爬並毀損佛羅倫斯的海神噴泉而遭到當局拘留。（取材自X平台）

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

2023-09-05 22:25
納瓦荷原住民保留區的羚羊谷。（張純瑛．圖片提供）

令人抓狂的時差轉換

2023-09-04 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（上）

2023-09-09 02:02

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機