我走到七宿舍樓下的那個小房間門口。別阿姨正在門口，坐在一張椅子上曬著冬日的陽光。她顯得蒼老了很多，以前漆黑的頭髮已經變得花白，牙齒也掉了不少。

「小涵，你放假回來了？」我還沒來得及說話，別阿姨就叫住我。

「回來了。別阿姨，你身體還好吧？」我連忙問候她。

「好著呢。你看看我，身體好著呢。」她站了起來，揮一下胳膊，「呵呵」笑起來。

可能因為是看著我從小長大的，也可能是因為我一直叫她「阿姨」吧，以後每當我要離開三中的家到外地去，別阿姨都會從她居住的小屋子裡走出來，拉著我的手，說上幾句送別的話：「你一個人在外面，要照顧好自己、要保重身體，不要到處亂跑啊。」她總是認真地反反覆覆說這幾句話。

「放心吧，別阿姨！我現在也是老江湖了，不會有問題的。」我每次都這麼敷衍她。可過後一想，又怪有些感動的。

九六年底，一所美國大學給我發來了錄取通知書，還給了全額獎學金。我匆匆回到三中家裡告別父母，就準備離開家鄉，坐飛機去美國留學了。

當我們拿著大包小包，一副要出遠門的樣子，走出建好不久的新四宿舍的家時，別阿姨看見了，就急急地從她居住的小屋子向我們走了過來。那時候，心宅已經結婚，剛生了個兒子，也住在那小屋子裡。別阿姨就給他們帶孩子。

「小涵，聽說你要去美國了。」別阿姨說，「你一個人走得那麼遠，也不知道將來還能不能再看到你了。」她說著、說著，流下淚來。

「別阿姨，你要保重身體。」我不知道該說什麼好。（全文完）