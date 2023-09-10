皮諾曹與藍色鳥（一八）

「大夥兒都忙了一天了，要不，先想個法子，把孩子弄下去？」一個人打著呵欠說。

「對，把他弄下樓去！」附和的是這棟樓的保安，表現得很熱心。

「樓道那麼窄，有個閃失，他可能斷成一截一截的，誰來負責？」

「要是這樓有電梯就好了。」

「這是老房子改造的，怎麼有電梯？」

「拿來住病人，就該想到裝電梯，裝在外頭……」尖嗓子喜歡附議所有批評的意見，顯示思想的深度。

「不好裝。」一個粗啞的聲音插進來，眾人錯愕。這是一個修理工，他就住在小區裡，平時清下水道、補破牆、換窗門、搭籬笆，有突發事件時機動支援。他稍早時悄悄進來，趁沒人留意，溜進廚房打開冰箱找東西吃。一整天他都在幹活，弄得一身泥，回宿舍洗了澡，還來不及吃喝就被叫來。吃了一個冷三明治、喝了點水，然後把廚房的小窗打開，抽菸。抽了兩根，還沒人來吩咐幹活，便到客廳來聽閒話。「這樓要裝電梯有困難。」他說。

沒有人理他。

「人無遠慮，必有近憂。」瘦高個子慢聲吊了個書袋。

「是不是跟上面報告？」

瘦高個子皺起眉頭，思索這個提議的可能性，大家閉嘴望著他。討論了好幾回合了，人人都寄望上面來決定。幾分鐘後，高個子嘆了口氣，彷彿這時才想明白，「這麼晚了，上面這時不會給什麼指示的。」

「病人容易骨折，坐在輪椅上移動最安全。但是，就算能抬著輪椅，從窄小的樓梯安全下去，咳咳，各位有沒有注意到啊，這輪椅太大，出不了這個房門。」王醫師拍拍門框，「當初輪椅是在房間裡組裝的，必須找原廠家來才行。」他頗為欣慰，自己發現一個其他人沒有察覺的難題。（一八）