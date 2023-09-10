王幼嘉／圖

賭場最愛的客人並不是那些傳說中錢多得花不完的老人家，沒事就去賭場輸個十萬、八萬，只當散心的聖誕老人，他們最愛「不服氣」的人。鍾馨馨沒有單純到以為杜峻峰是朋友妻不可欺的君子。她天生喜歡玩、喜歡挑戰，這種一來一去假裝接不到球的玩伴會讓她上頭。她不是不知道自己應該矜持點，他是老陳的合作夥伴，可她控制不住本能，總想撩撥他，又不肯掉價兒，只好少說話，沒想到杜峻峰最煩女人話多。曾經有幾個模特兒以為自己是小三了，有名分了，見了他囉嗦個沒完。他見一次倒一次胃口，心煩了立刻翻臉。要是從前，鍾馨馨這類殘花敗柳，他最多客氣地叫一聲「陳太太」，多看她一眼，他覺得自己就不配姓杜。

鍾馨馨的兒子十二歲，九月份就要入讀這裡的七年級，也就是初中一年級。杜峻峰的太太李霞幫忙介紹的補習老師，每晚過來兩個小時，她趁這個時間直奔賭場，說是贏點買菜錢。回到家正好是北京 時間一點左右，老陳喜歡在午飯時間和她及兒子視頻，講完電話，是兒子應該洗漱睡覺的溫哥華時間。

六年級小學畢業典禮一結束，鍾馨馨就帶著兒子元寶飛抵了溫哥華。要說這個女人一天都沒上過班，做事情真有一套，落地一周，看到第十二套房子，她裡外看了十分鐘，對她的經紀說：「幫我講個價，便宜二十萬，我們是全款。展示用的家具給我標上價格，不離譜的我都要了，都是一筆付。要賣就賣，不賣咱們繼續看房子，來回囉嗦就不談了。」

那段時間，鍾馨馨頻繁麻煩杜峻峰，他讓太太把地產經紀、車行經紀、保險經紀的名片都推了過去，但她好像不習慣和女人打交道，溫哥華是著名缺男人的地方。要是從前，鍾馨馨送水果、買蛋糕，給他老婆送絲巾和包包這種小恩小惠，相當於白送。杜峻峰對自己因為一條愛馬仕破絲巾而被迫當司機的遭遇感到沮喪。落魄了，誰都不把他當回事了。

李霞不喜歡鍾馨馨，她第一次在家裡接待鍾馨馨時，倚老賣老問知她是89年的，對她兒子已經十二歲表示了適度的驚訝。住在富貴門的日子漫長悠閒無聊，她追著杜峻峰，問知老陳大概是63年或者64年出生，據說只是一隻注水嚴重的土豪，屁顛屁顛地拿到了她男人的一個項目的承建商。她不願意看到鍾馨馨，犯不上紆尊降貴。

杜峻峰的大兒子大多數時候住在洛杉磯，在南加大 讀一個全班都是大陸留學生的碩士，讀了兩年還沒畢業。小女兒在紐約讀大一，高中時挺乖巧的，飛出籠子就抓不住了。他們夫妻倆這幾年正值更年期，杜峻峰的商業版圖接連被人切割走，他找不到地方發洩，只能在一些小事上偷偷逆反。他給太太請假，說每天傍晚去陪一個剛過來蹲移民監的朋友的朋友、某地大佬打麻將。

杜峻峰懂得太太的心理，他倆是同學，他出生的月份比太太小六個月，漫長的婚姻生活把時間軸拉長了，幾個月的差距早就忽略不計了，原本就沒誰在意過。但他家基因優良一點，怎麼吃都不發胖，身形挺拔。別人的五官被歲月搓來揉去地錯了位，他卻能打敗時光的蹂躪，膚色深了幾個號，眉眼鼻唇周圍的皮膚有些懈怠，有幾次陪著太太出門散步，遇到那種出國久了大腦就變得簡單的同胞，大剌剌地問他太太：「這是你弟弟，還是你大兒子？」

去年，太太因癌症 摘除了子宮，整個人一下子垮了下來。朋友介紹了一個在某香港富豪家裡做了二十年，粵菜手藝不亞於茶樓的菲傭，他家的餐食高級到他太太私底下抱怨買菜錢的地步，女主人卻越吃越瘦，才73年的人，看著比63年的都老。

鍾馨馨第一次來家裡作客時，他大兒子正好在，兩人在飯桌上嘻嘻哈哈聊手遊、手辦，太太朝他意味深長地看了幾眼。陪伴他從無到有的同齡太太，最煩這種女人。嫁了李嘉誠那種老頭兒令人佩服，老陳那種幾千萬身家的農村人，做他們家跟班都不夠資格，她不想給四捨五入算是九零後的鍾馨馨好臉色看。

鍾馨馨的鄰居帶著她去買了部GLS450，杜峻峰看到她的新車不由自主笑出了聲，心口合一地評價：「這款車和你的氣質很搭。」

鍾馨馨不相信：「你是不是在諷刺我？」

「沒有、沒有，別想那麼多。這車很安全，拉小朋友出門合適。」

「就是啊，老陳還嫌貴，國內要貴一倍。再說，還不是為了他兒子，他已經有個兒子廢掉了。」（三）