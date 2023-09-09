對於這個曾經曼妙的身體，我對她的熟悉程度遠勝於自己，此時此刻卻覺得無比生疏。也許是她枯萎得太快、也許是時間收割完了我的激情，每次潦草的碰撞，都帶有敷衍的情緒。這兩個月以來，我們達成默契，連應付也省掉了。

我靜靜地躺著，細心關注她呼吸的節奏。過了一會兒，確定她已經睡熟，我又將手伸過去，不偏不倚剛好夠到她的手機。黑暗中，我一手拿著手機，一手抓住她的手，一個指頭、一個指頭地嘗試指紋解鎖。

不知是我太緊張導致方法不對，還是她根本就沒有設置指紋，一通操作下來，我滿頭大汗、心臟狂跳，手機卻跟她一樣，睡得死沉沉的。唯一的辦法就只有人臉識別 了。我將手機屏正對著她的臉，手機毫無反應。難道是光線太暗？我打開自己手機的手電筒功能，滑動她的手機螢幕，還是無果。

突然，她皺了皺眉，換了個背對我的睡姿。我趕緊關掉手電筒，輕輕把她的手機放回原處。我重新躺下，深吸了幾口氣，心跳久久不能平復。

我想到我們的婚姻。外人眼中，也許我們看上去還不錯。但究竟如何，關上門只有我們各人知道。如果要我自己來形容，那可真是一言難盡。我常以為一切過錯都是時間，是時間削弱了我們的感情。其實不然，兩個原本毫無瓜葛的人，因為幾場體液交換的遊戲，就以為是海誓山盟，急不可耐地組成家庭，本身就不夠堅固。何況我們都越來越缺乏情趣，生活得越來越枯燥乏味，這岌岌可危的婚姻，總會有燃盡的一天。

我想到我們的未來。要是能一直這麼風平浪靜地過下去，好像對誰都不會產生傷害。（一一）