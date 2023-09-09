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范師傅（八）

江在涵

「他們很早就認識了。你范伯伯那時才十幾歲，一條腿因為戰爭殘疾了，也在街頭流浪。那時他就認識了別阿姨，對她好、默默地照顧她。後來，范伯伯也被兒童新村收留了。當時，蔣經國先生任兒童新村村長，兼正氣中學的校長，但他事情太多，具體事務就由一位主任負責管理。對，就是今天這位吳老先生。

「吳主任看范伯伯天資雖然不很聰明，不愛讀書，也不太說話，但為人忠厚老實，做事認真負責，就讓他在學校裡幹雜事。對，和現在差不多，就是管看校門、搞傳達這些事務。范伯伯還是經常去保育院探望別阿姨，慢慢的，自然而然他們就感情越來越好了。」

「可謝校長怎麼管吳老先生叫『老師』呢？」

「謝校長那時是正氣中學的高中生。吳先生不僅任主任，而且還教他國文。」爸爸耐心解釋，「後來國共內戰，國民黨敗走台灣。吳主任和吳夫人帶著許多兒童新村、正氣中學的教職工和學生們，去了台灣，其中就有謝校長當時的未婚妻。謝校長沒來得及走，只好暫留下來，沒想到這就是生死離別了。那時別阿姨還小，走不了，你范伯伯就陪她留下來了。

「之後，正氣中學就解散了。後來，政府在兒童新村、正氣中學的舊址上，興建了一所高級中學，就是三中的前身。我在那裡讀書的時候，范伯伯就在傳達室工作了。可以說，他是三中的元老、贛州教育界的元老了。

7

轉眼幾年就過去了，我去了外地讀書，寒暑假才能回家來看看。有一年寒假，我回到三中，卻再也沒看見范伯伯。

「你范伯伯幾個月前去世了。」爸爸、媽媽有些難過地對我說。（八）

蔣經國 國民黨 教育

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