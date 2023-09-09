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舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

皮諾曹與藍色鳥（一七）

章緣

他說到這裡，警覺到在這問題上又跑題了，這已經是他第三或第四輪的敘述，尷尬地抹抹汗，「我決定不等了，孩子現在不知道怎麼樣了？我是他唯一的親人，別人可以不來，我不能不來，對吧？所以我趕緊吃了晚餐，匆匆就跑來了。」

瑪莉接著說：「張先生來了，問他是不是送醫院，張先生無法決定。這孩子從來沒有下過樓，工作手冊上也沒有指示是否可以帶他下樓。怎麼下去？坐輪椅？背下去？兩個人扛下去？我們討論了很久，八點三十六分，王醫師來了。」

瑪莉看向一個矮胖的中年人，他生著一張圓臉，下巴疊著幾層肉，眉心有顆紅痣，講話帶笑，但語聲急切。「他們想把病人運下樓去，呵呵，這是反射性的思維哈，下一步怎麼做，有沒有計畫呢？送醫院？救護車是不到咱們這塊來的哈。」

「我說我開車來的。」張先生補充。

「我在這裡這麼些年，沒有哪個病人送醫院，沒有。做為駐地醫師，我必須負責任地說，這不是負責任的做法，不是哈。送醫院就有救？呵呵，恐怕要害死孩子了……」他壓低聲音。

「你是專家，救人是天職，那你說現在怎麼辦才好？」人群裡一個尖嗓子說。

王醫師聞言點頭又搖頭、搖頭又點頭，似乎無法對自己的天職搖頭，但又不能對擔下決策責任點頭。「治病需要條件、需要去醫院，我赤手空拳怎麼治？那孩子就這樣，大家都看到了，可能馬上不行了，也可能明天一早就好了，不好辦啊！」

「是不是要請示一下？」有人說。

請示的事，只能由一個面無表情的瘦高個子來做。他開口前習慣性皺眉頭，「這麼晚了……」（一七）

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