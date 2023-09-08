「對，就是他。那時他才十來歲。有一次，他的母親，你們該叫舅奶奶的，帶著他，去找蔣經國 先生鳴冤訴苦。當時，蔣先生每個星期四都會擺張長桌子，端坐其後，把門打開。任何人不要預約，都可以來找他。

「舅奶奶帶著你大表舅，來到經國先生那裡，把他們的苦楚一述說，蔣先生馬上派他的貼身祕書去把當事人和保長找來，三下五除二，就把問題很好地解決了。你舅奶奶千恩萬謝，蔣先生說：『我們是民眾公僕，就應該為你們服務的。』末了，他還摸摸你大表舅的頭，問他上學了沒有，遞給他一把糖。」

「蔣經國人真不錯！」我由衷地說。

「蔣經國也很重視教育 。當時是烽火連天的戰亂時期，贛州相對穩定安全。有很多人從外地輾轉流亡到了贛州，身上已是一無所有了。還有非常多的戰爭孤兒，你的別阿姨，就是其中之一。」爸爸說。

「別阿姨？」我開始有些明白了。

「當時在贛州流浪的孤兒，何止成千上百。蔣經國和他的俄羅斯 夫人，看到這樣的慘況，就讓人在城郊的虎崗，整理出來一片很大的地方，開設了一個孤兒院。後來，又擴大了很多，名為中華兒童新村，設有兒童保育院、正氣小學、正氣中學，收留了三、四千名孤兒、流浪少年。讓他們有地方住、有飯吃、有衣穿、有書讀。別阿姨從小就失去父母，到處乞討，後來，終於在兒童新村安定住了下來，保育院就成了她的家園。」

「那范伯伯和別阿姨是怎麼認識的？」我好奇地問。（七）