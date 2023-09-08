皮諾曹與藍色鳥（一六）

貓咪喵喵地叫著、藍鵲啊啊地笑著，皮諾王子心裡燃起火焰般的激情。這一握，解除了禁錮的魔咒，從此他自由了。

6 誰都救不了他

月亮升到中天，照著少年的窗，裡頭人影幢幢。有人穿著白色防護服、有人戴著藍色口罩 ，他們時而爭辯著什麼、時而陷入沉默。

你什麼時候發現他生病了，你做了什麼措施？

對不同人的同樣問題，瑪莉一遍遍不厭其煩地回答。她的表情波瀾不興，一如她的語聲，敘述清晰、井井有條。

「他一直是病著的，從沒有一天好過，只是有時狀況好一點，有時差一點。早上八點來叫他起床時叫不醒，他沒有發燒。他之前燒了一整天，現在他退燒了，可是叫不醒他。到了九點，用力搖晃他，他還不醒，這時就跟管理中心報告，請求指示。

「為什麼沒有在八點就向管理中心反映，因為工作手冊上要求觀察一個小時。過去也出現過各種奇怪的情況，後來都證明是假警報，浪費了很多資源。

「發出緊急求救後，中心說會立刻派人支援。下午三點十五分，來了一通電話，通知醫療人員馬上會到。到了晚上八點零五分，醫療人員沒有來，但是病人的表叔張先生來了。」瑪莉看向一個禿頭的男子。

「下午接到通知，說孩子病得不輕，我連忙打手機給他嬸。她在商場買東西，剛給女兒試了幾件外套，拿不定主意，把照片發給我，讓我看。我讓她帶女兒回家，一起來看孩子，這麼些年，她們一直沒空過來。我答應過孩子，下回帶她們來。等到晚餐時間，她們還是沒回來，可能是沒挑到合適的。你知道，天冷了，我女兒需要一件新外套，她現在特別愛漂亮，而且我們那裡總是在修路，車子開得像蝸牛……」（一六）