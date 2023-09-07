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霧中巨象（九）

羊亭

她一進洗漱間，我就迫不及待地起身，兩步閃到桌前。剛要伸手去拿她的手機，她卻開門出來了，這讓我特別難堪。好在我反應及時，並沒把手縮回來，而是繼續往前，抓起她的包，問道：「你的充電器呢？」

「你自己拿吧，應該就在包裡。」

我拿出充電器，找插孔給手機充上電，顯示電量還有百分之八十七。

「浴巾呢？怎麼浴巾老是找不到？」

我們分明都在撒謊，大家心知肚明，只是看破不說破。

我幫她拿來浴巾，目送她進洗漱間、關門。窸窸窣窣脫衣服，打開花灑，熱水器點火，水聲淅瀝，我總算可以放心了。我又回到桌前，拿起她的手機，沉甸甸的，但這重量並沒給我帶來絲毫遲疑。我絞盡腦汁想著那六個數字的組合，試了兩次，毫無懸念，密碼都是錯的。於是我來到插孔邊，蹲下身，用自己的手機又看了幾遍解密教程，仍然不得要領。

「你在幹什麼？」妻子突然出現在身後。

我太投入了，完全沒有注意她什麼時候關的花灑、什麼時候開門出來的。她的頭髮濕漉漉的，髮尖還在滴水，看來她也不怎麼放心。

「我看你的手機也沒電了。」我拔掉電源線，給她的手機充上。

「你充你的，」她說，「我在裡面充。」

她一邊用浴巾胡亂擦著頭髮，一邊從我手裡拿過她的手機。我蹲在原地，內心和手上都空空如也，感覺手機不是被拿走，而是被奪走的。她進了臥室，很快響起吹風機的聲音。我躺到沙發上，清空了網頁瀏覽記錄，接著拿遙控器一個一個換台。

「你還不睡嗎？」她已經吹乾頭髮，站在臥室門口，身上的睡衣鬆垮垮的，睡衣之下的身體也鬆垮垮的，「都幾點了？」

「你先睡吧，我再等會兒。」（九）

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