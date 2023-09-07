老師站在門口，眼睛盯著范伯伯、別阿姨看了好久。

「小范、小別，你們都還好吧？」老師向前探出雙手，蒼老的聲音有些顫抖。

范伯伯臉頰上流淌著眼淚，他喃喃地說：「吳主任、吳夫人，你們也好吧？」

別阿姨卻傻傻地笑著說：「老吳，你和你老婆還是老樣子，就是頭髮全白了。」

「你看看小別，與以前一個樣，天真爛漫。」吳主任扭頭笑著對夫人說。

大家都輕鬆地笑了起來。

「快進家去、快進家去！」范伯伯熱情地張開手臂邀請著。他們就一起謙讓地進范伯伯家裡去了。

「爸爸、爸爸！」我三蹦兩跳地跑回家，「你說奇怪不奇怪？台灣來的吳主任夫婦，還有謝校長，現在都正坐在范伯伯家裡說話呢。」

爸爸端正地坐在書桌前批改作業。他回過頭來，淡淡地笑笑，「你覺得很奇怪，是不是？」

「真的是太奇怪了。范伯伯、別阿姨是那麼一家人，別阿姨還愛罵人；吳主任和他的夫人看起來風度翩翩，很有學問的樣子。他們怎麼會這麼熟悉呀？」

「說起來，真是四十多年前的事情了。那時是抗日戰爭期間，蔣經國 先生正在贛州做行署專員。」

「蔣經國？」我想起來了，「爸爸上次你帶我去虎崗你的母校遺址，我記得那裡有個『蔣經國舊居』。」

「對，就是那裡，」爸爸讚許地點點頭，「你的記憶不錯。」

「蔣經國在贛州當專員，當了多久？」我好奇地問。

「大概六年多。他幹得很認真，也很用心，老百姓都很喜歡他，叫他『蔣青天』。你還記得大表舅嗎？他就見過經國先生。」爸爸緩緩地說。

「是住在西門的那個大表舅吧？」我問道。（六）