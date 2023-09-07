皮諾曹與藍色鳥（一五）

公主語聲一落，不等王子吩咐，藍鵲便像箭一般飛進花叢。牠在園裡撲落騰起，一會兒東、一會兒西，一隻大花貓被惹得躍起半天高，探出爪子但夠不著。正朝花叢裡看的僕人，驚得連聲尖叫。就在這時，藍鵲發出沙啞的叫聲，只見一只金光燦爛的球從花叢裡滾出來，沿著花徑一路過來，撞上籬笆後彈起，正好落入公主的懷裡。

「啊，我的金球！」公主綻開比金球還燦爛的笑容。

這對少男少女對看了幾秒鐘，公主開口說：「我叫艾美。」

「艾美公主，幸會、幸會。」王子看著坐在輪椅中甜蜜微笑著的公主，心頭一酸。自己也罷了，但這麼一個可愛的女孩，竟然腿腳也不方便。

看到王子的眼神，公主說：「皮諾王子，真羨慕您能站在那裡。」

「其實我跟您一樣，現在我是……我是靠著風的力量支撐，它抵住我的腰，讓我可以像小騎兵那樣，即使只有一條腿，也能夠站立。」

「啊，我也希望能踮起腳尖來跳舞。」

公主聽懂了王子說的話，這給王子莫大的鼓勵。他鼓起勇氣慢慢走向前，心跳加速，額頭冒汗。這真美妙啊！心裡有個聲音悄悄讚嘆，我竟然要摸到一位公主的手！艾美公主抱著金球的白手，在陽光下閃耀著，美得讓他無法呼吸，甚至想要逃走。但是後腰背的風一直推動他，讓他往前顫顫走去，彎腰，伸出手。

艾美公主優雅地把手放到他的掌心，兩人對望著，既羞澀又快樂。皮諾王子手心裡的這隻手是那麼纖巧柔軟，世上怎麼會有如此美妙的觸感？她的眼神像水般溫柔，彷彿應許他至高無上的幸福。

這是一部世上最神祕動人的大書，他從未讀過，但之前一切的閱讀就是為了這一刻。（一五）