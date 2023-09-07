阿尼默／圖

有時我覺得，她就跟我們一起在這房間裡。

她不來我這裡。早期有時會來，很久沒有來了。

新書發布會上碰到好些舊同學，都是她的粉絲。都說她那麼美，又那麼有才華，都說你幾生修到。大家都奇怪，你怎麼沒來捧太太的場。

我不去她的座談，她也不來我的。你是她的粉絲？

她的每本小說我都讀過，你看她的小說嗎？

太太寫的書很難不看呵。

你會介意嗎？她寫得那麼真實。

你是說那些男主角？

還有那些男女間的事。

我有點好奇，是不是女人都喜歡慘慘的故事？

你怎不問問她？

要是問她，又要被她寫進小說裡。

據我所知，她有不少男讀者。

其實告訴你也沒關係，我的婚姻是個失敗。

這話說了出來，他自己也有點受驚似的。

我不是想知道，你什麼都不用告訴我。但她這話沒起作用。

也許我太容易愛上事情的景致。巴黎。滿月夜。朋友家聖誕聚餐的燭光和紅酒。她被安排坐我旁邊，後來我才知道，是朋友們有意的撮合。我跟同居六年的法國女友分手後，孤獨了很多年，的確也想找個伴安定下來。她是那位慶生朋友的好友，從香港 來探訪，送她回旅館的短短路途上，走在巴黎月夜的街頭，儘管才剛認識，就好像已經認識了許久。我想我就是在那路上愛上她的。我當導遊帶她遊覽巴黎，去美術館 、看電影，一切發展自然。我喜歡她話不多，人很隨和。為了她我回香港，覓到教職，交往一段日子，大家覺得是時候，便結婚。

頭兩年我們很開心。她喜歡旅行，我們到世界各地旅行。某年在印度 的旅館，無意中聽說了一宗謀殺案，她有了個意念，回來寫成小說。她在大學裡讀的是文學，但寫小說還是第一次。這一寫就得獎出書，書一出來就上了暢銷榜，她一炮而紅，便走上了推理小說家的路。

結婚前我的想法很簡單，找個伴過平淡夫妻的生活。她不用了解我，只要接受我就可以。即使沒有共同興趣，她說她的、我說我的，我覺得也是種樂趣。我沒想到的是，她會成為小說家。我旁觀她的成名，既想她享受自己的成就，又替她擔憂。那條路我也走過。她為了事業而延遲生育，生第一個孩子的過程很痛苦，孩子出世後她情緒波動，卻又有了第二個。也許不該讓她生下來，但我們沒法接受不要自己的孩子。因為要帶兩個孩子，她好幾年沒寫作。我沒有要她這樣做，是她自己要的，但她像是對我心懷怨恨，我們的關係出現裂痕。我建議她去看心理醫生，她不願意。我以為她重新動筆後情況會好轉，結果相反，她好像想補償失去的時間，全情投入，她的努力亦得到了回報，她成了大忙人，我們隔膜更深。她去外地都是為了做活動，我們再沒有一起去旅行。

現在我看見我家的兩個孩子，覺得他們真是無辜，不明不白誕生在這世上。養育孩子這件事在我的人生裡來得太遲。我和我太太都不是好父母，他們也不是出眾的孩子。有時我覺得他們不過是寄住在我家的客人，我對他們來說是個陌生人，在他們有能力自立之前必須依賴我，只是這樣。

自從認識你，我老是在想，是什麼令我不滿足。後來我發覺不是這樣，是我太容易滿足。滿足自己的成就和地位，滿足有位人人稱羨的小說家太太。我變得懶惰，思想和感情都是。我替你畫像，也許只是對從前的自己的一種表示。這是最後了，以後不可能再有。不太久的將來，連這一點點力氣我也將失去。我們相識太晚，現在的我沒有勇氣面對感情上的事，像我跟你這樣的接觸，其實都不該發生。（下）