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霧中巨象（八）

羊亭

毫無疑問，活動方案不但沒順利完成，還被我弄得混亂不堪，無從下手。

妻子發信息說要加班，我這才發現已過了下班時間。小鄭早沒了人影，館長他們也還沒回來，晚上肯定少不了推杯換盞。說是下基層輔導，不過是以此名義去胡吃海喝，享受別人的趨奉迎合，特有存在感。

中午冒菜點得太多，晚上我一點也不覺得餓。回到家，我一直坐在沙發上研究怎麼破解手機密碼。小鄭說的沒錯，最簡單奏效的辦法就那幾個。網上也有別的說法，還是手把手的視頻教學。我將自己的手機設置好密碼，按教程操作一遍，卻並不能打開手機。也不知是方法根本無用，還是我漏掉了什麼。但我失去了繼續鑽研的興致，蜷縮在沙發上，打開電視，心不在焉地換著台。

妻子回來的時候，正好是十一點。電影頻道已放完一部影片，字幕緩慢滾動，片尾曲平靜悠揚。

她有些詫異：「你還沒睡？」

真是沒話找話，我平時這個點也沒睡，倒沒見她關心。她的臉很紅、呼吸很重，有股淡淡的酒味。

「你又喝酒了？」

她以前不喝酒的，不知怎麼回事，最近喝上了，而且喝得還有些頻繁。

「晚上有個接待。」

「你不是說在加班嗎？」

「臨時喊去的。」她做出一副厭惡的樣子，「那個客戶事兒可真多！」

她扔下手機和包，去飲水機上接了杯冷水，咕咚兩口就喝完了。我想今晚的酒局她大概也是這樣的豪邁氣勢。要是如她所說，真的是去陪客戶，一定還博得了客戶的叫好。但我並不關心這些，我的視線落在她的手機上，久久無法移開。

「我得去洗洗，滿身的酒味、菜味。」她吐了吐舌頭，用手不停地往臉上扇風。（八）

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