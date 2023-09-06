皮諾曹與藍色鳥（一四）

少年想，這一定是一位公主。童話裡的公主總是有各種講究，要睡最軟的床、晚上跑出去跳舞、做出承諾但輕易食言。她們美麗而任性。

「您好，」他彬彬有禮地開口，「您一定是這座城的公主。我叫皮諾，是鄰國的王子，今天第一次到訪。請問，您遇到什麼麻煩嗎，我願意盡棉薄之力。」

公主轉過臉瞅一眼王子。她用一條繡花手絹拭去淚痕，清清喉嚨，以一種矜持的態度對他頷首。「謝謝您，皮諾王子，但我想您幫不上忙。我已經派出我最忠誠的僕人，他們在花園裡到處尋找。」

王子舉目一看，有個女僕正在花園裡滿頭大汗到處翻看，不時被花刺扎到手，嘴裡哼哼叫著。

「您丟了什麼寶貝嗎？」

「嗯，是我最心愛的金球。我把它拋來拋去，讓我的僕人撿拾作樂，您應該看看，我的金球拋到半空中時，會閃耀出什麼樣的光芒！結果，最後一下它落進了花園。這個花園我進不去，花枝那麼繁茂，裡頭還有我的僕人懼怕的野貓。牠們躲在花叢裡，有尖尖的爪子，無聲無息撲上來，我的僕人找起金球來就更困難了。」公主臉上現出愁容，這讓王子的心糾緊了。

「您放心，我能找到您的金球，但是您要怎麼謝我呢？」

公主打量眼前這位陌生的王子，他危危站在那裡，風一吹就要倒。她露出一絲懷疑的神情，但還是禮貌地問：「您希望得到什麼樣的感謝呢？」

皮諾王子眼睛放光，「如果我能讓您再看到金球飛到半空中的光芒，首先我希望能知道您的名字，可愛的公主，第二，我想跟您握握手做朋友，第三，我希望以後還能再見到您。」

公主跟王子同樣白皙的臉容上浮現一抹紅暈，少女的本能讓她感到羞澀，她輕聲說：「我答應。」（一四）