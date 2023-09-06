阿尼默／圖

這十年我都在重複一個循環，不知羞恥地模仿自己從前的作品，只為了維持我還是個畫家的假象，掩飾我已經畫不出有新意的作品的事實。可是騙得了外行人，騙不了同行，在畫壇上我等於是死了。我還熱愛作畫嗎？老實說我不知道，我還在畫，可能不過是為了逃避那個不畫畫的我。

一定要畫嗎？這世界可以做的事情有許多。

對你來說是的，我可以做的事情很有限。有個時期我做了另一種嘗試，我到全世界出席學術會議、我上電視的清談節目高談闊論、我主動替學生做輔導、我跟同事去酒吧夜飲。我謹小慎微，希望在別人眼裡，我是在對的那邊、在被認可的那邊。但我發覺這不是妥協就可以的問題，錢買不到的東西，妥協一樣買不到，所有自以為的改變不過是新瓶舊酒。成年後我們唯一能控制的，是把自己放置在怎樣的群體、受怎樣的影響。

我成長時期過的是拘束的、充滿禁忌的生活，我母親用一種強勢的愛主宰一切，給我錢能買到的最好的物質生活、最好的教育 ，給我聘最好的繪畫教師，讓我去英國和法國深造，舉辦大型畫展 讓我結交權貴。我從來不覺得有問題，我從來無意證實我可以戰勝命運。如果我是個窮畫家，會有成就一些嗎？我想不見得。到我覺得不對勁的時候，我已經失去了太多。

現在我很少在學校的辦公室工作。我害怕看見房間左右，那些同事的臉孔。祕書的臉孔，其他教授的臉孔。它們使我害怕，因為我知道那就是我的臉孔。人是在什麼樣的環境，就有什麼樣的臉孔。我會突然想不起自己的臉是什麼樣子。我每天到這地方來，哪怕什麼都不做只是坐著，聽聽音樂，也會覺得好過一些。也許這樣是自閉的、局促的，也許你會覺得這是種可笑的堅持。我只希望自己的臉上有一點孤獨。我不再想改變什麼，只想選擇一個我可以安心死去的地方。我希望走在人群裡，我的臉上帶有一點這房間的氣息，哪怕是死亡的氣息也好。

他不知道自己哪來的這麼多話，把什麼都告訴了她。他們什麼都可以做，但他們什麼都沒有做。只是談話。他告訴她每次她離去後，他還可以聽見他們的說話聲一直延續下去，好像有部錄音機一直播放著談話的錄音。

夏天他去了巴黎幾天，出席學術會議，回來給她帶了禮物。

給我的禮物？為什麼送我禮物？她掂量著那體積頗大的盒子。

好像該送你點什麼謝謝你。拆來看。

他看著她拆，想起當日站在商店櫥窗前看見這個拼圖遊戲，怎樣想立刻買來送給她，想像著把它做為禮物送到她手上的情景。

她久久看著盒蓋上的巴掌葉圖案，馬蒂斯的晚年剪紙作品〈綑〉。

玩過這玩意嗎？會不會太孩子氣？他突然不安起來。

下一刻他感覺到脖子被一雙纖臂摟住，頰上被雙唇印上了一吻。好喜歡，她說。

他沒防到這樣的小女孩反應，發乎自然也雙手環抱她，身體接觸的熱力有如電光石火，還未及細品味她已鬆手，捧起盒子去到几前坐下，對那拼圖遊戲表現出非凡的熱中開始砌圖。他用炭筆開始素描一個砌圖的女孩。他買的是一千塊碎片的，可以砌很久。

節氣變更，望出窗外可以看見有葉子在落。她開始穿棉或絨料子的衣服，來時把外面的天氣帶來，走時帶走。他說不出她哪裡不一樣，就是不一樣了。成熟了一些，更有風情一些。那拼圖遊戲她沒帶走，那張矮几成了她砌圖專用，他變得像是等著她來砌圖。

有天喝著他泡的枸杞茶，她說起他的太太。

前兩天去了你太太的新書發布會，真是個美人。你對她是一見鍾情嗎？

你會比較喜歡這樣的故事嗎？（中）