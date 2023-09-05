「大霧，霧中還有大象。」我拿不太準，又補充道：「也許吧，也許是大象，具體是什麼我不知道。」

她一邊點頭、一邊重複道：「大霧、大象。」然後裝模作樣地替我分析：「楊主任，這可不是個好夢。」

「怎麼說？」

「你想啊，大霧說明什麼？說明你生活中遇到了阻礙，還讓你很迷茫，不但看不清未來，連過去都充滿懷疑。霧中還有大象，那麼個龐然大物，這是敵人的象徵。」她說得頭頭是道，「楊主任，你的敵人不簡單，雖然離你很近，但躲在你看不到的地方，至少你不知道敵人是誰。」

她的話讓我後背直冒冷汗。準不準姑且不論，至少說中了我目前最擔心的事。我帶著幾分僥倖問：「白日做夢，也能算一種預兆？」

「算，當然算。」她肯定地說，「只要是夢就算，而且夢都有解，才不管是白天做的還是晚上做的。」

「你年紀輕輕，怎麼這麼迷信！」

「不是迷信好吧！解夢是科學、是心理學，你難道不知道弗洛伊德的《夢的解析》？」

我沒有回答她，她的解析真是添堵，讓人情緒低落。阻礙、敵人，想想都覺得心亂如麻，不可否認，這些正是我愁腸百結的源頭。與其說是霧中巨象令我困惑不已，不如說是對生活毫無把握的不安全感困擾了我。

整個下午，我盡可能不東想西想，目不轉睛地望文檔。可望著、望著，不自覺地就會發呆。我上網搜索，夢見迷霧、夢見大象代表什麼。答案五花八門，有說好的、有說不好的。其實我完全可以忽略那些不好的說法，選擇相信我願意相信的，但我沒法那麼樂觀。一層陰影籠罩在頭上，我心情越來越糟糕，越來越覺得看似平靜的生活其實一團亂。（七）