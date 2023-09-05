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范師傅（四）

江在涵

「就是、就是。范師傅、別大嫂，你們家心宅這麼懂事，再過幾年長大了，你們的日子就更好過了。」爸爸趕緊勸解說。

有一天早晨，我突然被一陣叫罵聲驚醒。仔細一聽，原來是別阿姨在大聲嚷嚷：「是哪個缺德鬼，把垃圾扔在我們家門口！缺德，缺了德……」好幾個人站在范伯伯家前看熱鬧，門前果然堆著一些不知道誰丟下的垃圾。

范伯伯從屋裡出來，默不作聲地用掃帚把垃圾掃掉了

別阿姨卻還在那裡繼續咒罵：「缺德鬼，缺了德！」

「老別，你別叫了，你把我家小孩都給吵醒了。」一個鄰居不高興了，站在陽台上說。

「我就要罵，缺德鬼，缺了好幾輩子的德！」別阿姨繼續嚷嚷。

「你再罵，我就不客氣了！」那個鄰居揚了揚拳頭。別阿姨這才安靜了下來。

「爸爸，別阿姨怎麼這麼愛罵人啊？」我有些不高興，噘著嘴問爸爸。

爸爸嘆了口氣，輕輕搖搖頭，「這真不能怪她。要怪，也只能怪她長大的環境。我給你說過沒有，她從小是在保育院長大的，那裡也沒人教她這些東西。」爸爸說。

「保育院？是大公路上的那個保育院嗎？」我好奇地問。我上小學後，弟弟就在那個保育院待了一年多，所以我知道。

「是抗戰期間的兒童新村保育院，在虎崗的。」爸爸說。

我突然想了起來，「爸爸，好像你以前帶我去過，要過浮橋。」

6

一天下午，一輛黑色的轎車開進了三中大門，逕直向學校後面的生活區開去。

「台灣來客人了！」這個消息不脛而走，大家都湧出家門去看稀奇。

一對滿頭白髮的老夫婦，互相攙扶著從車裡走了出來。（四）

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