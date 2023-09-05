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皮諾曹與藍色鳥（一三）

章緣

少年一口氣說了許多，最後聲音低下去了，微弱的聲音像沙沙的雨聲。他還想說什麼，但是眼睛已經闔上了。

5 當王子遇見公主

被撬開的窗縫灌進一股寒風，吹動百葉窗簾唰地一陣響，少年睜開眼睛，顯得精神奕奕。

藍鵲鼓翅翩翩飛起，牠飛經牆上掛著的幾幀照片，都是一些男男女女在少年房間裡參觀合影，最大的一幀是一個面露微笑的男士俯身和少年的合影，一本書被翻開來放在少年的膝上。訪客穿著白色藍條的防護服、戴透明面罩，好奇興奮的面容清晰可見。藍鵲盤旋了幾圈，最後落在少年的膝頭。

牠問：「所以，你們偶人是怎麼來的呢？」

「我們靠的是，」少年耳語，「傳染。」

藍鵲歪著頭，興味盎然。

「我們愛上誰，肢體一接觸，就會把對方變成跟自己一樣，不管是男是女、是老是少……」

藍鵲發出了一串低啞的鳴叫，宛如老者的笑聲。隨著這笑聲，少年攀上藍鵲的背，一起從窗縫飛出去。

少年清楚感覺到自己的臉頰貼著羽毛，羽毛有陌生的臊味，摩擦他的臉，搔得鼻子發癢。他雙手環抱藍鵲溫暖的頸項，在城的上空盤旋，衣衫被風捲起，頭髮四散。他一點也不覺得冷，相反，他感覺到早晨的太陽升得老高，照得他頭頂心暖烘烘，四周的景物熠熠生輝。他看到許多屋頂，屋頂上堆了雜物、晾著衣衫，看到樹冠，然後樹變成小苗那樣許多棵並列。藍鵲盤旋往下，樹枝頑皮地對他招手，房牆上有電線和樹的影子，柏油路、小石子路、枯黃的草皮，白圍牆果然醜陋。他們降落在花園前。

他們並不是唯一的訪客。一個女孩，一條細細的辮子紮紫色髮帶，坐在輪椅裡。女孩眼睛盯著前方，臉頰上有幾道淚水。她這時察覺到不遠處少年的眼光，有點惱怒地別過頭去。（一三）

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